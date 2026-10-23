México

“Aquí se van a sentar tus hijas”: el insulto que detonó la pelea de Azalia con Rafa Mercadante en La Granja VIP

La discusión estalló durante la dinámica Echar tierra, celebrada la noche del jueves 22 de octubre

Un hombre con una medalla de nominado gesticula ante la cámara, junto a un recuadro circular con una mujer que señala hacia un costado
Rafa Mercadante porta una medalla de nominado durante una emisión televisiva en la que comparte el espacio de competencia con Azalia Ojeda. (YouTube)
Guardar

La rivalidad entre Azalia Ojeda y Rafa Mercadante escaló en La Granja VIP 2026 después de que el conductor acusara a su compañera de realizar un gesto obsceno y dirigirlo contra sus dos hijas menores de edad.

La discusión estalló durante la dinámica Echar tierra, celebrada la noche del jueves 22 de octubre. Aunque el enfrentamiento parecía relacionado con las estrategias del reality, Mercadante reveló que su molestia surgió por un intercambio ocurrido horas antes dentro de la casa.

PUBLICIDAD

El episodio provocó reclamos entre los concursantes y cuestionamientos de espectadores que denunciaron interrupciones en el audio de la transmisión.

¿Qué le dijo Azalia Ojeda a Rafa Mercadante sobre sus hijas?

Durante la dinámica, Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, decidió echar tierra a Mercadante por considerar que había utilizado expresiones ofensivas contra las mujeres.

El presentador rechazó la acusación y aseguró que fue Azalia quien rebasó los límites al involucrar a sus hijas.

Según relató posteriormente a sus compañeros, todo comenzó cuando salió del baño celebrando que había conseguido el reconocimiento de El más gallito de la semana.

Mercadante afirmó que pasó frente a Azalia y Manelyk González, sonrió y recibió insultos de Ojeda.

Después, de acuerdo con su versión, Azalia levantó el dedo medio. Cuando él le respondió “Siéntate”, ella habría contestado: “Aquí es donde se van a sentar tus hijas”.

PUBLICIDAD

El conductor manifestó su indignación porque la expresión involucraba a dos menores de edad.

“Yo comprendo que esto es un juego. Esto es un juego”, expresó mientras explicaba lo ocurrido a Julio Camejo y otros participantes.

Mercadante también pidió a la producción revisar las grabaciones antes de abordar públicamente otros aspectos del enfrentamiento.

Tres paneles que muestran a concursantes vestidos de negro con medallas de cadena frente a urnas de colores en un escenario decorado
La discusión escaló durante la asamblea del jueves. (YouTube)

Mono Osuna contradice a Rafa Mercadante

La versión del conductor fue cuestionada por Mario “Mono” Osuna, quien aseguró haber presenciado el intercambio.

Osuna no negó que Azalia hubiera realizado un gesto ofensivo, pero sostuvo que Mercadante la provocó primero al reírse frente a ella.

Durante la discusión, Rafa rechazó esa interpretación y preguntó: “¿Nada más con reírme? ¿El reírme provoca eso?”.

Por su parte, Azalia cuestionó el relato del conductor y lo acusó de exagerar lo ocurrido. “Historias que se inventa para seguir chillando”, respondió durante el enfrentamiento.

La disputa se sumó a los desacuerdos que ambos habían protagonizado durante la Asamblea del miércoles, cuando intercambiaron acusaciones sobre su comportamiento dentro del programa.

Denuncian micrófonos silenciados durante la pelea en La Granja VIP

La controversia continuó después de la transmisión televisada. En X, espectadores señalaron que los micrófonos de Azalia y Mercadante permanecieron sin audio durante varios minutos, lo que impidió conocer parte de sus conversaciones.

En uno de los videos difundidos por seguidores, Azalia aparece molesta y le comenta a Fernando Lozada que estaría dispuesta a aceptar su expulsión.

Mercadante, mientras tanto, insistió en que se revisaran las grabaciones para esclarecer el comentario sobre sus hijas.

Captura de pantalla de un mensaje en redes sociales con un video subtitulado donde caminan dos personas en un patio decorado
En X, usuarios destacaron que Azalia y Rafa fueron aislados por la producción. (X)

¿Qué más pasó durante la dinámica Echar tierra?

La actividad permite que los concursantes que no están nominados elijan a quién desean bloquear del reto de salvación.

El participante que recibe más tierra pierde la posibilidad de competir para abandonar la placa y permanece en riesgo de eliminación.

En esta ocasión, Mario “Mono” Osuna terminó bloqueado, mientras las acusaciones entre Azalia y Mercadante concentraron buena parte de la atención.

El conflicto también llegó al panel de comentaristas, donde se discutió si la reacción de Ojeda había sido consecuencia de una provocación previa.

Hasta ahora, la producción no ha anunciado una sanción disciplinaria derivada de este episodio.

Temas Relacionados

La Granja VIPAzalia OjedaTV AztecaViralÚltima horamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tony Iommi lanza “From The Dark”: cuándo y cómo escuchar el nuevo álbum del legandario guitarrista en México

El guitarrista de Black Sabbath lanza su primer disco solista en 21 años

Tony Iommi lanza “From The Dark”: cuándo y cómo escuchar el nuevo álbum del legandario guitarrista en México

Maru Campos niega traición a César Jáuregui: le pidió 8 veces bajarse de candidatura por “vulnerabilidad legal”

La gobernadora de Chihuahua asegura que desconocía que la FGR acusaría al exfiscal de traición a la patria

Maru Campos niega traición a César Jáuregui: le pidió 8 veces bajarse de candidatura por “vulnerabilidad legal”

Reclasifican delito a Octavio N por golpear a trabajadora del hotel Park Life en Santa Fe

Un juez lo vinculó a proceso por lesiones calificadas y no por feminicidio en grado de tentativa, como solicitaba el Ministerio Público

Reclasifican delito a Octavio N por golpear a trabajadora del hotel Park Life en Santa Fe

“Reclamándonos a gritos”: Maru Campos revela detalles de su reunión con Sheinbaum por caso CIA en Chihuahua

Las revelaciones de la gobernadora surgen mientras un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra el exfiscal estatal César Jáuregui, acusado de traición a la patria

“Reclamándonos a gritos”: Maru Campos revela detalles de su reunión con Sheinbaum por caso CIA en Chihuahua

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 23 de octubre: Vance podría evolucionar a huracán categoría 1

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 23 de octubre: Vance podría evolucionar a huracán categoría 1
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de octubre: Cae en Culiacán el “Coco Ranas”, líder de un brazo armado de Los Chapitos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de octubre: Cae en Culiacán el “Coco Ranas”, líder de un brazo armado de Los Chapitos

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, podría pasar hasta siete años en prisión por el ejercicio ilegal del servicio público

Así se veía Emma Coronel a los 17 años: revive foto inédita antes de su boda con “El Chapo” Guzmán

César Jáuregui es vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público: el juez descarta el cargo de coalición

Cae célula delictiva vinculada con el asesinato de una alumna de la UAEMEX y dos personas más

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Guzmán volvió a los escenarios tras sufrir una luxación de cadera durante un concierto

Alejandra Guzmán volvió a los escenarios tras sufrir una luxación de cadera durante un concierto

¿Rivalidad entre Fernández y Aguilar? La polémica de Leonardo revive la historia detrás de ambas dinastías

Tony Iommi lanza “From The Dark”: cuándo y cómo escuchar el nuevo álbum del legandario guitarrista en México

Gala Montes estrena su álbum “La Hija de Nadie” tras la última controversia familiar

Aldo Rendón desmiente a Mariana Ochoa y rechaza ser su stylist: “Ve mi currículum”

DEPORTES

Comisión de Árbitros empieza con los castigos: inhabilitan a silbante que no reportó insultos de Brian Rodríguez

Comisión de Árbitros empieza con los castigos: inhabilitan a silbante que no reportó insultos de Brian Rodríguez

Fernando El Toro Valenzuela: dos años sin el lanzador mexicano que hizo historia en las Grandes Ligas

Rommel Pacheco promete becas a los 62 atletas que participarán en Dakar 2026: pide olvidar pelea del COM y CONADE

Canelo Álvarez por fin se pronuncia sobre la seguridad en Arabia Saudita para su pelea: “Yo no pienso en la situación”

Emanuel Navarrete se niega a perder sus títulos contra O’Shaquie Foster: “Los defenderé con sangre, sudor y corazón”