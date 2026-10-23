“Aquí se van a sentar tus hijas”: el insulto que detonó la pelea de Azalia con Rafa Mercadante en La Granja VIP

Rafa Mercadante porta una medalla de nominado durante una emisión televisiva en la que comparte el espacio de competencia con Azalia Ojeda. (YouTube)

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La rivalidad entre Azalia Ojeda y Rafa Mercadante escaló en La Granja VIP 2026 después de que el conductor acusara a su compañera de realizar un gesto obsceno y dirigirlo contra sus dos hijas menores de edad.

La discusión estalló durante la dinámica Echar tierra, celebrada la noche del jueves 22 de octubre. Aunque el enfrentamiento parecía relacionado con las estrategias del reality, Mercadante reveló que su molestia surgió por un intercambio ocurrido horas antes dentro de la casa.

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El episodio provocó reclamos entre los concursantes y cuestionamientos de espectadores que denunciaron interrupciones en el audio de la transmisión.

¿Qué le dijo Azalia Ojeda a Rafa Mercadante sobre sus hijas?

Durante la dinámica, Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, decidió echar tierra a Mercadante por considerar que había utilizado expresiones ofensivas contra las mujeres.

El presentador rechazó la acusación y aseguró que fue Azalia quien rebasó los límites al involucrar a sus hijas.

Según relató posteriormente a sus compañeros, todo comenzó cuando salió del baño celebrando que había conseguido el reconocimiento de El más gallito de la semana.

Mercadante afirmó que pasó frente a Azalia y Manelyk González, sonrió y recibió insultos de Ojeda.

Después, de acuerdo con su versión, Azalia levantó el dedo medio. Cuando él le respondió “Siéntate”, ella habría contestado: “Aquí es donde se van a sentar tus hijas”.

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El conductor manifestó su indignación porque la expresión involucraba a dos menores de edad.

“Yo comprendo que esto es un juego. Esto es un juego”, expresó mientras explicaba lo ocurrido a Julio Camejo y otros participantes.

Mercadante también pidió a la producción revisar las grabaciones antes de abordar públicamente otros aspectos del enfrentamiento.

La discusión escaló durante la asamblea del jueves. (YouTube)

Mono Osuna contradice a Rafa Mercadante

La versión del conductor fue cuestionada por Mario “Mono” Osuna, quien aseguró haber presenciado el intercambio.

Osuna no negó que Azalia hubiera realizado un gesto ofensivo, pero sostuvo que Mercadante la provocó primero al reírse frente a ella.

Durante la discusión, Rafa rechazó esa interpretación y preguntó: “¿Nada más con reírme? ¿El reírme provoca eso?”.

Por su parte, Azalia cuestionó el relato del conductor y lo acusó de exagerar lo ocurrido. “Historias que se inventa para seguir chillando”, respondió durante el enfrentamiento.

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La disputa se sumó a los desacuerdos que ambos habían protagonizado durante la Asamblea del miércoles, cuando intercambiaron acusaciones sobre su comportamiento dentro del programa.

Denuncian micrófonos silenciados durante la pelea en La Granja VIP

La controversia continuó después de la transmisión televisada. En X, espectadores señalaron que los micrófonos de Azalia y Mercadante permanecieron sin audio durante varios minutos, lo que impidió conocer parte de sus conversaciones.

En uno de los videos difundidos por seguidores, Azalia aparece molesta y le comenta a Fernando Lozada que estaría dispuesta a aceptar su expulsión.

Mercadante, mientras tanto, insistió en que se revisaran las grabaciones para esclarecer el comentario sobre sus hijas.

En X, usuarios destacaron que Azalia y Rafa fueron aislados por la producción. (X)

¿Qué más pasó durante la dinámica Echar tierra?

La actividad permite que los concursantes que no están nominados elijan a quién desean bloquear del reto de salvación.

El participante que recibe más tierra pierde la posibilidad de competir para abandonar la placa y permanece en riesgo de eliminación.

En esta ocasión, Mario “Mono” Osuna terminó bloqueado, mientras las acusaciones entre Azalia y Mercadante concentraron buena parte de la atención.

El conflicto también llegó al panel de comentaristas, donde se discutió si la reacción de Ojeda había sido consecuencia de una provocación previa.

Hasta ahora, la producción no ha anunciado una sanción disciplinaria derivada de este episodio.