México

Condenan a 62 años de prisión a pareja por feminicidio de su hija en Huehuetoca

La víctima murió por un traumatismo craneoencefálico tras sufrir agresiones físicas y sexuales

Sentencia feminicidio Huehuetoca Edomex (FGJEM)
Adrián Cortés Rodríguez y Diana Iveth Calzada Bazuara fueron sentenciados a 62 años por el delito de feminicidio (FGJEM)
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Adrián Cortés Rodríguez y Diana Iveth Calzada Bazuara fueron condenados a 62 años y seis meses de prisión por el feminicidio de su hija menor de edad, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su participación en los hechos ocurridos en el municipio de Huehuetoca.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, la menor murió el 19 de octubre de 2025, después de sufrir agresiones físicas y sexuales al interior de un inmueble ubicado en la colonia Santa Teresa III.

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Las indagatorias establecieron que Cortés Rodríguez agredió a la niña, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico, lesión que causó su muerte.

Posteriormente, el hombre y Diana Iveth, ambos progenitores de la víctima, trasladaron a la menor a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, la niña llegó al centro hospitalario sin signos vitales.

Tras conocer los hechos, la Fiscalía mexiquense inició una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte e identificar a las personas presuntamente responsables del delito de feminicidio.

Fiscalía del Edomex inició la investigación

FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede
FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede (FGJEM)

Como parte de las diligencias ministeriales, la representación social reunió datos de prueba que permitieron identificar a Adrián Cortés y Diana Iveth Calzada como participantes en el crimen.

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Con los elementos recabados durante la investigación, el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra ambos señalados, las cuales fueron ejecutadas por agentes de la Fiscalía estatal.

Después de su detención, los dos fueron ingresados a distintos Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado de México, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso penal correspondiente.

Durante el procedimiento, la Fiscalía presentó ante el órgano jurisdiccional diversos elementos de prueba con los que buscó demostrar la responsabilidad de ambos acusados en el feminicidio de la menor.

Una vez analizadas las pruebas aportadas por el Ministerio Público, el juez determinó que existían elementos suficientes para declarar culpables a Adrián Cortés Rodríguez y Diana Iveth Calzada Bazuara por el delito cometido en agravio de su hija.

La resolución judicial derivó en una sentencia de 62 años y seis meses de prisión para cada uno de los responsables, de acuerdo con la información difundida por la institución de procuración de justicia.

Feminicidios de menores en el país

Su familia la reportó como desaparecida
Autoridades del estado de Puebla se desplegaron en la zona donde la menor fue localizada | Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Durante 2025 se registraron 7 mil 186 reportes de desaparición de niñas y adolescentes de entre cero y 17 años en México. De ese total, 857 permanecían sin ser localizadas al 10 de octubre de 2026, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas retomadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

En estos delitos, 42.4% de las víctimas tiene de 0 a 12 años y 57.6% de 13 a 17 años. Niñas, niños y adolescentes representan 39.5% del total de las víctimas de delitos sexuales registradas en el país.

Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León concentran uno de cada cuatro casos de delitos sexuales contra menores de edad.

Las niñas y adolescentes representaron 92.9% de las personas de entre uno y 17 años atendidas en hospitales por violencia sexual durante 2025.

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