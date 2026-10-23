“Nací para triunfar”: polémica frase de Leonardo Aguilar resurge tras su polémico concierto en Guadalajara

(Facebook Leonardo Aguilar)

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Una declaración que Leonardo Aguilar habría hecho hace una década volvió a generar controversia después de su presentación en las Fiestas de Octubre 2026, en Guadalajara, donde cantó ante un auditorio con numerosas butacas vacías.

La frase, “nací para triunfar”, fue recuperada por el periodista Marco Antonio Silva, quien aseguró haber entrevistado al hijo de Pepe Aguilar cuando comenzaba su carrera.

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El comunicador cuestionó la actitud que, según recuerda, mostró el cantante al considerar que pertenecer a una dinastía musical le garantizaba el éxito.

La polémica coincide con las declaraciones de Pepe Aguilar, quien defendió a su hijo y pidió a los medios respaldarlo en su desarrollo como solista.

Leonardo Aguilar - (TikTok)

¿Qué dijo Leonardo Aguilar sobre su apellido al inicio de su carrera?

Durante una emisión del programa de Maxine Woodside, Marco Antonio Silva recordó una entrevista que realizó al intérprete hace aproximadamente diez años.

“Entrevisté a Leonardo hace como una década, era más chavito y me dijo: ‘yo nací para triunfar poque yo vengo de la dinastía Aguilar y la verdad es que ya mi camino está labrado’, así con esa soberbia”.

Silva contrastó aquella declaración con los problemas de convocatoria que enfrenta actualmente el cantante.

“Ya vimos que al paso del tiempo no importa un apellido, importa que verdaderamente jales”, sostuvo.

También reconoció sus cualidades vocales, pero cuestionó su actitud frente a la industria musical.

“Leonardo no canta mal; lo que le gana es la soberbia, que es demasiado soberbio, debería bajarle tres rayitas”, afirmó.

Por su parte, Maxine Woodside señaló que pertenecer a una familia famosa no garantiza la aceptación del público.

“Una cosa muy importante es que le gustes al público, si no le gustas al público, así seas el hijo de quien seas, estás perdido”, comentó.

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Tras el concierto con espacios vacíos en Guadalajara, Pepe Aguilar salió a respaldar a Leonardo. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

¿Qué pasó en el concierto de Leonardo Aguilar en Guadalajara?

Leonardo Aguilar se presentó el lunes 19 de octubre en el Auditorio Jalisco, como parte de las Fiestas de Octubre.

Aunque el acceso a la zona general estaba incluido con la entrada a la feria, videos compartidos por asistentes mostraron amplios sectores del recinto sin ocupar.

No se ha difundido una cifra oficial de asistencia que permita establecer cuántas personas acudieron.

Durante el espectáculo, Leonardo hizo bromas sobre la convocatoria.

“¿Vamos bien? ¿Se decepcionaron?”, preguntó al público.

Posteriormente, lanzó otra frase que se viralizó: “¿Les da envidia la gente que no vino?”

Ante la respuesta de algunos asistentes, el cantante reaccionó entre risas. “¿Cómo que sí? Uno ya no sabe ni a quién le está cantando, ¿eh? Híjole”.

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Pepe Aguilar defiende a Leonardo: “El apellido no canta”

Después de la controversia, Pepe Aguilar rechazó que su trayectoria garantice el éxito de sus hijos. “Si la quieres hacer en este negocio, el apellido no canta, ¿eh?”, expresó ante periodistas.

El intérprete destacó sus 38 años de carrera y 37 discos como resultado de su trabajo profesional.

También pidió respaldo para Leonardo, quien busca consolidar sus presentaciones individuales. “Mi hijo está encantado de que le hayan dado oportunidad de estar en esa feria tan maravillosa y está empezando su carrera”, declaró.

Por su parte, Leonardo reconoció en una entrevista con Ventaneando que las polémicas familiares han complicado su relación con el público.

“Ya ahorita un apellido hay veces que no solamente no te ayuda, sino que te puede detener mucho o te puede hacer que te juzguen, simplemente por ser y ya”, afirmó.

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La baja asistencia en Guadalajara reavivó el contraste entre la frase que Marco Antonio Silva atribuye al joven Leonardo y la postura que hoy defiende Pepe Aguilar.