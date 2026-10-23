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Las Perdidas llega a Harvard: así fue la ponencia sobre Wendy Guevara, Karina Torres y Paola Suárez

El creador de contenido mexicano recordó en Harvard el video de 2017 que volvió virales a “Las Perdidas”

Wendy Guevara
El creador de contenido mexicano recordó en Harvard el video de 2017 que volvió virales a “Las Perdidas”. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA / NDREA MURCIA / CUARTOSCURO.COM)
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El creador de contenido mexicano Luis Adrián Ruiz Duarte habló sobre Las Perdidas durante una ponencia en la Universidad de Harvard el 21 de octubre de 2026, lo que provocó un debate en redes sociales horas después de hacerse viral un videoclip de su intervención.

El grupo liderado por Wendy Guevara fue el eje central de su exposición dentro del panel More than Entertainment: Art, Activism, and LGBTQI+ Human Rights (Más que entretenimiento: arte, activismo y derechos humanos LGBTQI+).

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El foro formó parte de la International LGBTQI+ Activism Summit, organizada en la Harvard Kennedy School del 20 al 23 de octubre de 2026. Ruiz Duarte compartió mesa con Joe Locke y Uzo Aduba, bajo la moderación de Timothy Patrick McCarthy.

En su turno, el influencer originario de León, Guanajuato, explicó el contexto de origen del colectivo. “En México tenemos un grupo de mujeres trans, ex trabajadoras sexuales, de León, Guanajuato, la ciudad donde vivo”, dice ante el público. Agregó que se trata de “una ciudad muy conservadora” y que “ellas no son activistas políticas de ninguna manera”.

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Durante un panel en la Harvard Kennedy School, Luis Adrián Ruiz Duarte expuso el caso del video viral de 2017 de Las Perdidas y la posterior victoria de Wendy Guevara en un programa de telerrealidad. Frente a los asistentes y otros panelistas, abordó la repercusión sociocultural de la creadora de contenido en México y las celebraciones públicas registradas tras su triunfo.

Ruiz Duarte situó el fenómeno en un video donde las integrantes repitieron la frase “estamos perdidas, perdidas, perdidas”, clip que les dio notoriedad en redes sociales. Según su relato, ese material “fue básicamente todo” lo que necesitaron para volverse conocidas.

El activista destacó después el paso de Wendy Guevara por el reality “Big Brother”, aunque en realidad fue en La Casa de los Famosos México 2023 programa del que resultó ganadora. “Un país realmente conservador como México, un país muy católico, votó masivamente por ella”, afirmó en el panel. Añadió que, tras el triunfo, cientos de personas acudieron al Ángel de la Independencia para celebrar.

Luis Adrián Ruiz Duarte atribuyó ese respaldo al carácter de Guevara más que a una postura ideológica. “No le importa un carajo la corrección política. No es activista. Solo estaba siendo graciosa”, explicó ante la audiencia de Harvard.

La tesis del activista sobre humor y aceptación social

La sorprendente confesión de Wendy Guevara sobre su infancia en La Casa de Los Famosos
Durante el panel en la Harvard Kennedy School, el influencer mexicano explicó que el humor y la autenticidad del grupo lograron la aceptación de un país conservador. (Wendy Guevara)

El expositor convirtió el caso en un argumento sobre estrategias de visibilidad. “El humor, la autenticidad hizo que un país conservador y católico se enamorara de un grupo de mujeres trans, ex trabajadoras sexuales”, sostuvo durante la charla. Para Ruiz Duarte, ese fue el camino a replicar en otras causas: “involucrarnos con otras causas y ser graciosos, ser entretenidos, ser acogedores y ser creativos”.

La mención derivó en reacciones divididas en redes sociales. Algunos celebraron la visibilidad que obtuvo el grupo mexicano en un espacio académico internacional, mientras otros usuarios cuestionaron la elección de figuras del entretenimiento para representar el activismo trans en foros especializados.

Las Perdidas ya habían revivido su video viral en televisión nacional

Las Perdidas ingresaron al foro para apoyar a Karina Torres, lo que generó momentos de amplia cobertura.
La ponencia sobre Las Perdidas generó reacciones divididas en redes sociales, entre quienes celebraron la mención y quienes cuestionaron el ejemplo elegido para el foro. (Captura de pantalla )

Semanas antes de la ponencia en Harvard, Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres habían recordado públicamente el origen de ese material. El reencuentro ocurrió el 29 de septiembre de 2026 dentro de La Casa de los Famosos México 2026, cuando Torres, entonces finalista del reality, recibió la visita de sus compañeras.

Al ver las imágenes, las tres comentaron entre risas los cambios físicos que notaron en sí mismas con el paso del tiempo. “Estábamos muy chiquitas de edad en ese tiempo y estábamos más loquitas”, dijo Guevara durante ese encuentro, de acuerdo con el citado medio.

Guevara explicó entonces el peso que tuvo esa grabación en sus trayectorias. “Ese video tiene muchísimo que ver, porque es lo que revolucionó nuestras vidas y fue un giro muy grande”, afirmó. El clip estaba próximo a cumplir una década, pues fue grabado en febrero de 2017.

Ese material fue el mismo que Ruiz Duarte tomó como referencia en su ponencia en la Harvard Kennedy School, al vincular el origen del video con el posterior salto de Wendy Guevara a la televisión nacional y su victoria en el reality de Televisa.

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