Niña chilena rescatada en la frontera entre EEUU y México fue entregada a sus padres

El momento en que las autoridades mexicanas entregaron a la menor a sus padres (Foto: Cortesía Gobierno de Coahuila)

Una menor originaria de Chile fue entregada este domingo a sus padres poco más de una semana después de ser abandonada en la corriente del río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, y de ser rescatada por autoridades mexicanas que evitaron que se ahogara a la altura de la entidad norteña de Coahuila.

“A las 14:30 horas del día de hoy, la niña chilena rescatada el pasado 30 de enero en el cauce del Río Bravo en el Municipio de Acuña fue reunificada con su familia, quienes garantizaron el cuidado y protección de la bebé”, dio a conocer el gobierno de la entidad coahuilense, fronteriza con Estados Unidos, en sus .

“Este logro sólo fue posible gracias al trabajo coordinado de la Pronnif (Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia de Coahuila) y el INM (Instituto Nacional de Migración) con las autoridades consulares de Chile y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

La menor había sido rescatada flotando en las aguas del Río Bravo (Foto: Cortesía Gobierno de Coahuila)

Las autoridades mexicanas evaluaron y determinaron reintegrar a la pequeña, de dos años de edad, a sus padres, quienes solicitarán asilo político en la nación de las barras y las estrellas, esto después de que el caso fue turnado y analizado por las áreas correspondientes de la Pronnif, y en conjunto con diversas autoridades internacionales.

“Cabe recordar que desde el primer momento del rescate, la niña de origen sudamericano fue resguardada por la Pronnif para garantizar su protección y asistencia legal”, precisaron.

El sábado 30 de enero, hace ocho días, agentes federales del INM y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Ciudad Acuña, Coahuila, rescataron de ahogarse a la niña, de dos años de edad, “abandonada en la corriente del río Bravo por personas migrantes adultas”.

“Mientras atravesaban el cauce, por la zona conocida como La Cortina, las personas migrantes llamaron la atención de las autoridades mexicanas y señalaron hacia donde se localizaba la menor, quien intentaba mantenerse a flote en las aguas del río”, relataron las autoridades mexicanas en un comunicado del INM.

Las autoridades mexicanas, en conjunto con organizaciones especializadas, decidieron devolver a la menor a sus padres (Foto: Cortesía Gobierno de Coahuila)

“De inmediato los elementos del INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y de Sedena se introdujeron al agua para sacarla y brindarle los primeros auxilios”, ahondaron. En tanto las autoridades mexicanas auxiliaban a la menor de edad, las personas migrantes adultas aprovecharon para atravesar a territorio estadounidense y abandonaron a la niña.

Se verificó el estado de la menor y se le proporcionó ropa seca; se encontró escondido entre sus ropas una bolsa de plástico que contenía una copia de su acta de nacimiento, expedida en Chile en octubre de 2018

Como parte del protocolo de las recientes reformas legislativas a la Ley de Migración, que entraron en vigor el 10 de enero pasado en pro del Interés Superior de la Niñez, se notificó de los hechos la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) de la entidad, para que asuman la protección y asistencia legal de la menor de edad.

La familia de la niña chilena solicitó asilo en Estados Unidos (Foto ilustrativa: Daniel Becerril/ Reuters)

De acuerdo con las autoridades migratorias mexicanas, la menor de origen chileno se encontro al cuidado de personal especializado en una casa hogar autorizada. “A partir de los datos del acta de nacimiento, el INM detectó que cuenta con una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, por ser solicitante de la condición de refugiado, misma que se encuentra vigente”, precisaron.

A pesar de que la administración de Joe Biden, quien asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero pasado con la promesa de una reforma migratoria integral, la ex embajadora de aquel país en México y encargada de asuntos fronterizos Roberta Jacobson, advirtió a los migrantes sobre la situación contractual de la frontera con el país vecino del sur.

“A los migrantes les queremos decir que la situación en la frontera no ha cambiado. Usted se pone en peligro, a su familia y a sus acompañantes lanzándose a venir a los Estados Unidos, sobre todo en el contexto de una pandemia. No es el momento de venir, los requisitos no cambiaron”, aclaró a principios de febrero.

