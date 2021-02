Policías que agredieron a ciclistas en manifestación serán retirados de su cargo, informó García Harfuch

El enfrentamiento entre ciclistas y policías sucedió en las inmediaciones de la Plaza de Toros México (Video: Twitter@AappiAc)

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Hamid García Harfuch, ordenó la separación inmediata de los policías de tránsito que agredieron a ciclistas que se manifestaron en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. En diversos videos circulando en redes sociales se pueden apreciar personas heridas pertenecientes al grupo de inconformes.

“La Jefa de Gobierno @Claudiashein me ha instruido una investigación y sanción inmediata sobre las conductas de violencia que siempre serán inaceptables en la @SSC_CDMX, serán separados de su cargo mandos de manera inmediata e informaremos a la brevedad.”, notificó a través de su cuenta de Twitter @OHarfuch.

En ese sentido, minutos después de la difusión del mensaje de García Harfuch, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México también se pronunció al respecto y, aclaró, la medida será extensiva al mando que ordenó la acción en contra de las personas manifestantes.

Omar García Harfuch ordenó la destitución de los policías que agredieron a ciclistas en manifestación (Foto: cuartoscuro.com)

“Es inaceptable que los policías de Tránsito golpeen a manifestantes. He instruido al Secretario de Seguridad Ciudadana que realice una investigación y separe del cargo a los elementos y al mando que ordenó esta reprobable acción.”, además “Como lo he dicho, en mi gobierno no se tolera el abuso policial.”, recalcó a través de su cuenta de Twitter @Claudiashein.

El grupo de ciclistas, que realizó bloqueos en en el Viaducto momentos antes, se confrontó con los cuerpos policiacos cuando intentaron subir al segundo piso del periférico. De esa forma, cuando intentaron subir a la vialidad a través del acceso ubicado en la calle San Antonio, en las inmediaciones de la Plaza de Toros, los miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) les bloquearon el paso.

Información en desarrollo*