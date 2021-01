Infonavit 2021: opciones para continuar con tu crédito en caso de tener un pago vencido

Infonavit ofrece distintas soluciones en caso de tener problemas de pago (Foto: cuartoscuro)

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) compartió las distintas soluciones en caso de estar retrasado con algún pago y, de esta forma, poder mantener el crédito.

Si se encuentra en dicha situación, a continuación le decimos que debe hacer para no perder sus beneficios

Pérdida de empleo

En caso de no contar con un trabajo formal, el Infonavit ofrece un esquema flexible para el pago, en el cual se podrá elegir de manera mensual cuál beneficio será utilizado para estabilizar la situación de crédito y mantenerlo al corriente.

Las opciones de pago para esto son:

-Pago mensual regular

- Fondo de Protección de pago para el desempleo, únicamente para los créditos otorgados del 2009 en adelante.

-Uso de prórroga

-En caso de que el monto pagado cubra la mensualidad, el crédito se mantiene al corriente.

Si solo puede cubrir un fondo de la mensualidad, se recurre al Fondo de Protección de Pagos para que esté sea complementado.

Si no puede realizar ningún pago, recibirá el beneficio de su Prórroga (únicamente en caso de contar con este beneficio disponible) No se activará de forma inmediata al no realizar el pago de la mensualidad, esto únicamente con la finalidad de dar la oportunidad de realizar algún pago y evitar que el monto del saldo se incremente con la aplicación de la prórroga.

Las opciones estarán disponibles por todos los meses

En caso de los ingresos hayan disminuido

-En caso de que la empresa donde trabaja se encuentre en paro técnico y el crédito este al corriente y sin reestructura vigente, cuenta con un apoyo de hasta 12 meses para reducir tus pagos en un 25%

-En caso de que los ingresos hayan sido afectados a causa de una enfermedad crónica-degenerativa, ya sea del beneficiario, cónyuge o hijos, o en caso de edad avanzada sin ingresos fijos o situación de abandono, se realizará el apoyo de estudio socioeconómico en el que un trabajador social determinará la capacidad real del pago.

-El dictamen de capacidad de pago donde un asesor certificado de cobranza visitará el hogar para realizar una encuesta que determinará la capacidad de pago y confirmar si es candidato a recibir este apoyo

-También existe la opción de una solución a la medida que se ajustará de acuerdo a el tiempo del crédito y de contar o no con un trabajo.

Pagos vencidos

-En caso de tener alguna deuda existe la opción de Borrón y cuenta nueva, que funciona en la situación de tener pagos vencidos y no requerir la disminución en el facto de pago, por lo que la solución ayuda a regularizar el crédito, sumando las mensualidades vencidas al saldo del crédito

-La mediación sirve para solicitar el apoyo de un mediador neutral e imparcial para encontrar la mejor solución para el pago del crédito e impedir que se inicien los procesos judiciales.

Incapacidad o fallecimiento

-En caso de que el beneficiario o algún familiar tenga una incapacidad o si el titular del crédito fallece existe el seguro por incapacidad total permanente, por lo que se puede solicitar una condonación de la deuda

-El seguro por incapacidad parcial permanente del 50% o más, el Infonavit apoya con una prórroga de hasta por dos años, en este periodo no tendrá que pagar, ni se generarán intereses.

En el seguro por fallecimiento los beneficiarios podrán solicitar la liberación del adeudo

Otros motivos

-En caso de ser jubilado o pensionado y de haber obtenido el crédito antes del 29 de octubre de 1999, el Infonavit ofrece un nuevo monto de mensualidad acorde a la pensión

-En caso de que reuniendo los requisitos no se reciban los beneficios del Modelo Integral de Soluciones Sociales como apoyo cuando hay problemas para pagar, se puede acudir a la Comisión de Informidades

También está la Carta de Derechos del Acreditado para garantizar el respeto y goce de los derechos humanos de conformidad a la Constitución asegurando que se cumplan en cada área de servicio.

