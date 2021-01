Infonavit: cuáles son los requisitos para solicitar un crédito y comenzar a pagar hasta 4 meses después

Las retenciones se verán reflejadas después de los cuatro meses. (Foto: Pixabay)

Ante la contingencia económica y sanitaria que desencadenó la pandemia de COVID-19, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece un crédito especial como ayuda a los trabajadores para que puedan adquirir un hogar.

A través de sus redes sociales, el Infonavit llamó a los interesados a obtener un financiamiento, pero comenzar a pagar hasta en cuatro meses.

“Apoyamos a las y los trabajadores de México a que comiencen un hogar”, afirmó el instituto.

En ese sentido, los ciudadanos podrán firmar un préstamo para adquirir su vivienda y los descuentos y retenciones en sus respectivos salarios se verán reflejados poco después.

El Infonavit ofrece algunos beneficios durante la pandemia de COVID-19. (Foto: Twitter)

Sin embargo, los trabajadores tendrán un periodo de tiempo para poder acceder a dicha ayuda,y es que el Infonavit solo dio como fecha límite hasta el 23 de febrero del presente año.

Además, el Infonavit recordó que sus retenciones se darán de tres a cuatro meses después de la acreditación de dicho crédito.

Por ejemplo: si un empleado entrega el aviso de retención en los primeros días del mes, el patrón empezará a obtener el monto correspondiente a partir del primer día del cuarto mes.

Es decir, si la disposición del crédito fue en noviembre, el inicio de retención arrancará en marzo de 2021.

En caso de entregar el aviso los últimos días del mes, entonces contará con al menos tres meses antes de empezar con las retenciones.

¿Cuáles son los requisitos?

*Aplica para personas que soliciten un primer financiamiento.

*Válido únicamente para créditos individuales, conyugales y unamos crédito.

*No se generarán intereses durante el periodo de vigencia de la medida de apoyo.

*En caso de que el patrón realice alguna retención al trabajador, no se realizarán devoluciones y serán aplicadas para avance al pago a capital. El patrón deberá enviar las aportaciones patronales y éstas también serán aplicadas al capital.

*No aplica para Mejoravit, ConstruYO, segundo crédito y créditos de línea lll Integral.

El crédito se otorgará a las personas que lo soliciten por primera vez. (Foto: Pixabay)

En tanto, otra de las medidas que ofrece el Infonavit a los trabajadores durante esta pandemia es el apoyo flexible, el cual ofrece un esquema para que los desempleados puedan ponerse al corriente en sus pagos.

El beneficio podrá ser solicitado por los derechohabientes, siempre y cuando cumplan con sus aportaciones en tiempo y forma.

¿En qué consiste?

El interesado podrá elegir de manera mensual cuál es el beneficio que utilizará para estabilizar su situación y mantenerlo al corriente bajo las siguientes opciones.

*Uno: pago mensual regular.- Aplicará si el monto que se pagó cubre la mensualidad.

*Fondo de protección de pago para el desempleo (opción que sólo se dará para créditos otorgados a partir de 2009 en adelante).- Se dará solamente si se puede abonar una parte de la mensualidad.

*Usar prórroga.- Estará disponible cuando el usuario no pueda realizar ningún pago; sin embargo, no podrá activarse de manera inmediata al no efectuar dicho pago, con el fin de que se pueda hacer alguna aportación y no incremente el saldo.

De acuerdo con el Infonavit, las opciones de apoyo estarán disponibles durante todos los meses, con el fin de ser flexibles, siempre y cuando se tengan los beneficios disponibles.

MÁS SOBRE EL TEMA

Cómo solicitar el crédito ConstruYO Infonavit para fincar tu propia casa

Infonavit: cómo tramitar el crédito del programa Unamos, para adquirir una vivienda de alrededor de 684,000 pesos

Infonavit: este es el apoyo flexible para que derechohabientes desempleados puedan poner su cuenta al corriente