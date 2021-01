“Que lo mande a los Estados Unidos para que sea juzgado”: Mike Vigil reviró al reto de AMLO por caso Cienfuegos

Mike Vigil dijo que ya había revisado el expediente y notó que no enviaron toda la información a México para que no fuera filtrada (Foto: Archivo)

Para Mike Vigil, ex agente de operaciones internacionales de la DEA, la única manera para determinar si fueron fabricadas las evidencias contra el general Salvador Cienfuegos, es que éste sea juzgado en Estados Unidos y se pruebe qué tan sólidos fueron los cargos de narcotráfico que no acreditaron en México.

El ex funcionario de la Administración del Control de Drogas (DEA) reviró al reto que le lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, durante su conferencia matutina, pidió escuchar la opinión de Mike Vigil. Pues el mandatario mexicano asegura que las evidencias fueron fabricadas e incluso, sugirió que la DEA haga una auditoría interna para descubrir quién ordenó tal proceso contra el general.

“Si el señor presidente está tan seguro que las evidencias fueron fabricadas, que no hay ninguna evidencia en contra del general Cienfuegos, pues que lo mande a los Estados Unidos para que sea juzgado aquí en una corte federal y veamos si las pruebas son falsas o las pruebas son válidas”, señaló el ex agente en el programa “Los Periodistas” de La Octava.

López Obrador mencionó que, seguramente, Mike Vigil no conocía el expediente que su gobierno reveló, donde se detallan presuntas comunicaciones entre narcos y Cienfuegos, entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ello, el jefe del ejecutivo pidió que Vigil analizara las 751 páginas para fundamentar si la DEA actuó correctamente.

“Yo quiero escuchar la opinión del señor Vigil, si ya leyó el expediente, que me diga si actuó bien la DEA. Yo no voy a ir a ningún organismo internacional, pero sí, con todo respeto, creo que ese organismo, esa agencia, debería de hacer una investigación en su interior y aclarar qué fue lo que pasó, quién fabricó este expediente, quién dio la orden de aplicarlo, o sea, porque está de por medio la credibilidad”, apuntó el presidente por la mañana de este 22 de enero.

El ex agente de la DEA dijo que sí revisó el expediente y, en su opinión, los cargos son sólidos. Aunque notó que no había declaraciones de testigos, los cuales complementan una investigación. Por ello consideró que no habían enviado toda la información por temor a que ésta se filtrara a los criminales y se comprometiera a los informantes.

Agregó que fabricar la evidencia, como lo sugiere el presidente, es algo tan descabellado en lo que hubieran conspirado no solo la DEA, ni los fiscales, sino una suma de oficiales del Departamento de Justicia. A su vez, descartó cualquier investigación interna porque está seguro de que la agencia antidrogas actuó con integridad.

El ex agente fue más allá y aseguró que las autoridades estadounidenses pretenden reabrir el proceso contra el general, quien fuera arrestado a su arribo al aeropuerto de Los Ángeles, California, el pasado 15 de octubre. En la Corte del Distrito Este de Nueva York, Cienfuegos fue acusado por cuatro cargos relacionados con narcotráfico, pero el Departamento de Justicia se desistió de las imputaciones el 18 de noviembre, tras negociar con el gobierno mexicano que el militar fuera devuelto para ser procesado en México.

Esto último no procedió, porque la Fiscalía General de la República, según investigó, no localizó sustento a las evidencias aportadas por EEUU, por lo que el general quedó libre de acusaciones el pasado 15 de enero. Aunque Mike Vigil reviró el reto al presidente, previó que sería imposible que México lo regresara y el mismo ex jefe del Ejército no iría al país norteamericano siquiera a vacacionar por el resto de su vida.

“El general Cienfuegos ya está al tanto de los cargos formales aquí en los Estados Unidos, entonces yo creo que jamás va a regresar a Disneylandia, o a los Estados Unidos y, aparte de eso, pues obviamente el gobierno mexicano no va a entregar al general Cienfuegos, él escapó de la justicia aquí en los EEUU”, señaló Vigil.

Por último, se mostró desconcertado ante la campaña del presidente, quien a lo largo de la semana ha reiterado que las evidencias son falsas, amparado en el juicio que cada quien pudiera hacer sobre 751 páginas sin contexto; así como un expediente tachado que la FGR ofreció y donde detalla por qué no ejerció la acción penal. Pues a decir de Vigil, finalmente López Obrador había logrado su objetivo: que Cienfuegos quedara libre. Aunque después de ello, el mandatario ha arremetido contra la agencia un día sí, y otro también.

