“Por amor a la vida, devuelvan los tanques”: Memo Ochoa relató cómo han sido los días con síntomas de COVID-19

Luego de que se diera a conocer el brote de COVID-19 al interior del Club América, Guillermo Ochoa ha sido uno de los jugadores que se ha mantenido activo en redes sociales para relatar cómo han sido los últimos días con la enfermedad.

En un inicio, el guardameta mexicano lanzó un mensaje para todos sus seguidores respecto a la situación de crisis que vive México por la pandemia de coronavirus. Además, hizo un llamado para las personas que tengas tanques de oxigeno y no los estén utilizando.

“Hay personas que necesitan urgentemente un tanque de oxigeno y sabemos que muchos han sido rentados, ya no han sido usados y no han sido regresados. Por amor a la vida, devuelvan los tanques”, escribió Ochoa en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, narró cómo ha cambiado su estilo de vida con el COVID-19 y los problemas que ha enfrentado su cuerpo para combatirlo. Asimismo, se dijo optimista y reconoció que con sus cuidados muy pronto va a salir de este episodio amargo.

“Amigos, desafortunadamente me contagié de COVID-19. He tenido unos malestares leves, pero en general me siento bien. Hay que tomar con más seriedad la pandemia y ayudar a los demás”, escribió en un primer momento.

Tiempo después, alrededor de las 19:30 horas, hizo una transmisión en vivo, la cual sirvió como plataforma para narrar su experiencia y los casos de sus compañeros de equipo. Al igual que Ochoa, Nicolás Benedetti y Richard Sánchez también dieron positivo al test de COVID-19.

“Llevo tres días con síntomas, ayer (miércoles) fue el peor día con mareos, temperaturas altas y dolor de cabeza. Hoy tengo tos pero ya me siento mucho mejor”, dijo a sus seguidores.

Guillermo Ochoa, guardameta del Club América (Foto: Twitter@ClubAmerica)

En contexto, el arquero de la Selección Mexicana también platicó de los casos de Richard Sánchez y Nicolás Benedetti, ambos jugadores se encuentran aislados tomando las medidas necesarias. Memo dijo que el colombiano “no pasó una buena noche” y el paraguayo “se encuentra estable”.

“El América nos ha cuidado en todos los aspectos. Ojala que no se pospongan más encuentros y nos cuidemos todos”, declaró Guillermo Ochoa tras dar a conocer sus planes para 2021.

Al final, dio un mensaje al mundo sobre la importancia de los cuidados y exhortó a la población para que “no baje la guardia” y siga respetando las medidas sanitarias, tales como lavado de manos, gel antibacterial y la sana distancia.

“Por favor cuídense, no dejen nada a la deriva, el cubrebocas, lávense las manos y como dije, devuelvan los tanques de oxigeno si no lo estás utilizando. No hay que tomarlo a la ligera, está en nosotros”, concluyó el portero de México.

América lamentó que sabiendo de esos contagios, Monterrey no hubiera tomado otras medidas más duras. También informó que los resultados de las pruebas aplicadas al equipo femenil, categorías inferiores y empleados administrativos serán comunicados a la brevedad.

La liga informó que como medida de prevención decidió reprogramar el próximo partido del América contra el FC Juárez, correspondiente a la jornada 3 del Torneo Guard1anes Clausura 2021.

Monterrey tenía programado enfrentar el sábado al León y en la siguiente fecha visitaba al Puebla el viernes 29 de enero. Ahora esos encuentros se realizarán el miércoles 10 de marzo y el martes 2 de febrero, respectivamente.

México comenzó el 2021 con una recrudecida pandemia por coronavirus. El virus llegó al país en febrero del 2020, pero la temporada decembrina reportó un incremento de casos que continuó hasta los primeros 20 días de enero. El reporte de la Secretaría de Salud refiere que se trata del mes más mortal de COVID-19 durante la pandemia.

