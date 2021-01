Murió José Ángel García, padre de Gael García Bernal, por fibrosis pulmonar

José Ángel García Huerta (Foto: Facebook@José Ángel García Huerta)

José Ángel García, actor y papá de Gael García Bernal, falleció este viernes a los 62 años, tras padecer por varios años fibrosis pulmonar y por la que fue hospitalizado hace unos días en la Ciudad de México.

El deceso del histrión mexicano fue confirmado por su esposa, la actriz Bella de la Vega, quien le dedicó una conmovedora publicación en su cuenta de Facebook.

“¡En el Paraíso estás, MI AMOR, MI CIELO, MI VIDA! ¡En nuestro Avalon nos volveremos a REUNIR, mi TODO! TE AMO POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE, MI MAESTRO, EL AMOR DE MI VIDA”, escribió la intérprete.

De la Vega compartió una imagen de ella al lado de José Ángel García con un moño negro, con lo que mostró su respeto hacia el hombre que la ha acompañado durante estos últimos años.

Esta semana se supo que José Ángel García fue hospitalizado en la Ciudad de México por las complicaciones derivadas de la fibrosis pulmonar que padece desde hace varios años.

“Pido humildemente una oración colectiva por la salud y recuperación de mi amado esposo José Ángel García Huerta, quien está librando una batalla por su vida contra la fibrosis pulmonar”, escribió en Facebook la modelo Bella de la Vega el pasado 19 de enero.

En aquella ocasión, la actriz describió a su pareja como “un hombre honesto, justo y trabajador que siempre ha sido, con esa alegría, energía y buen humor que lo hacen un ser especial”, además le agradeció las enseñanzas aprendidas a los largo de los años que han compartido.

En entrevista con el programa Ventaneando, la madrastra del protagonista de Y tu mamá también o Amores perros dijo hace unos días: “Me decía ‘yo no me quiero morir en un hospital’, él sentía que estaba muriendo. Pero ya en la tercera crisis, que fue ayer, se cayó, se me desvaneció de que no tenía oxigeno en su cerebro (…), lo quise llevar al hospital, pero no había ambulancias. Hasta hoy se consiguió una y fue que venimos”.

En el mismo programa añadió ayer que durante las últimas horas quisieron entubarlo y su salud se había deteriorado de manera drástica.

Aseguró que los médicos continuarían luchando por salvar la vida de García, a pesar de padecer la fibrosis pulmonar, la cual se convinó con una afección crónica en los pulmones.

“Está luchando por su vida. Él está con hilito de vida porque su respiración es muy bajita, su oxigenación, que es lo que nos mantiene vivos, es muy tenue y muy poca. Ahorita está oxigenando en un 80% pero con un montón de máscaras y oxígeno por todos lados”, resaltó en el programa de espectáculos de TV Azteca.

De la Vega había estado comunicando el progreso de la salud del actor y director mexicano. Todavía ayer destacó en su cuenta de Facebook que los médicos querían trasladar a José Ángel a una unidad COVID-19 a pesar de que sus pruebas resultaron negativas.

