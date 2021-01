AMLO autorizó a estados y empresas privadas adquirir y aplicar la vacuna COVID-19

Foto: Presidencia de México.

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, autorizó a los gobiernos estatales y a las empresas privadas, adquirir y aplicar la vacuna contra el COVID-19, pero expuso ciertos lineamientos que se deberán cumplir.

Durante su tradicional conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador detalló que dará instrucciones al Secretario de Salud, Jorge Alcocer, para que este mismo viernes se emita un comunicado para establecer que cualquier empresa privada o gobiernos locales que quieran adquirir vacunas y aplicarlas, puedan hacerlo.

“(...) Tienen autorización, solo que deben de anexar a la solicitud, el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y la farmaceútica. a todos en general, público y privado… (el) contrato que ya adquirieron la vacuna, cuándo va a llegar y que sea de una farmacéutica autorizada (...) y también en dónde las van a aplicar. Esto último para que no haya duplicidades porque existe un plan nacional de vacunación y nosotros vamos a cumplir con el compromiso de vacunar a todos los mexicanos. Es universal y gratuita”, insistió el mandatario.

López Obrador pidió respetar el esquema de vacunación por edades y riesgo poblacional e hizo un llamado a no utilizar la compra y aplicación de vacunas con fines político-electorales.

“Hay un orden, es un plan de vacunación. Por eso que nada más nos digan a quién van a aplicar, para que no haya duplicidades, tener orden ¿Por qué estoy dando esta instrucción? Porque no quiero que se malinterprete de que hay empresas que quieren comprar vacunas y no se les permite, porque el gobierno ejerce un monopolio. Lo mismo en el caso de los gobiernos estatales, ¿quieren adquirir vacunas? están en libertad para hacerlo, no quiero que se preste a la politiquería. Esto es un asunto muy serio, entonces es mejor definir las reglas: no va a haber retrasos en las autorizaciones, nada más lo único es la solicitud y anexo el contrato de compra, también para que no anden engañando diciendo ‘voy a comprar’ y resulta que no hay en los centros, que es pura demagogia”, dijo.

Los gobiernos estatales y municipales habían insistido en la posibilidad de adquirir vacunas y llevaron esa petición ante la Secretaría de Gobernación, por lo que el presidente dijo que decidió dar la autorización para que no se malinterprete.

Información en desarrollo...