Omar García Harfuch rechazó implicaciones con el crimen organizado: “Mi trayectoria habla por sí misma

“Niego categóricamente cualquier vínculo de hoy y de hace seis o siete años, con cualquier organización delictiva. Lo que hemos trabajado desde que inicié en la Policía Federal y después en la Procuraduría General de Justicia hasta la fecha, creo que los resultado hablan por sí mismos”, sentenció Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

“Juan”, testigo protegido en las investigaciones en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró en la Fiscalía Generl de la República (FGR) que García Harfuch “era parte del grupo Guerreros Unidos, pues recibía dinero de nosotros, Omar García Harfuch, esto en el año 2014” y recibía al mes USD 200,000 para permitir el trasiego de droga, de acuerdo con la información publicada por el diario Reforma.

Entre el 2013 y 2014, Omar García se desempeñó como coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero y fue cuando sucedió la desaparición de estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, hecho que sucedió entre el 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

En entrevista para W Radio, el ahora secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sentenció: “por lo que leo en la nota de Reforma es un delincuente que se vuelve testigo protegido, es un delincuente que es parte de este grupo […] Sabíamos quiénes eran las cabezas de los grupos delictivos, hace seis o siete años”.

Dijo desconocer a Gildardo López Astudillo, alías Gil, y quien ha sido identificado como uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, persona que ha sido señalada por ser el testigo protegido. “Negamos vínculo con cualquier grupo y más del dicho de un delincuente, es un absurdo”.

La periodista Anabel Hernández indicó en septiembre del 2020 que García Harfuch tuvo un papel clave en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. “Antes y después de Ayotzinapa él era el único y total responsable de lo que hacía o no hacía la Policía Federal en Guerrero”.

Y también puntualizó que el nombre del jefe policiaco apareció en el agenda de Sidronio Casarrubias, líder del cártel de Guerreros Unidos, grupo criminal que habría desaparecido a los 43 de Ayotzinapa.

El funcionario reprobó los exámenes de controles de confianza, en particular a la vinculación con la delincuencia organizada, que le fue practicado entre 2011 y 2012, de acuerdo con un un informe de Asuntos Internos de la Policía Federal al que tuvo acceso la periodista.

Y explicó que fue una situación por la que debió ser removido, como ha sucedido en otros casos, “porque los exámenes de control de confianza son practicados para que una persona incapaz o que una personas involucrada con el crimen organizado esté a cargo de la seguridad de los ciudadanos”.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el mandatario Andrés Manuel López Obrador refirió que la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas está abierta, porque tiene el compromiso con las familias de los jóvenes.

“Se está haciendo la investigación, se están dictando órdenes de aprehensión, se está avanzando mucho pero todavía no está concluida […] Eso que publicó Reforma está en el expedientes, es real, no es apócrifo, y si ya se tienen detenidos a más personas” y no hay ningún resultado definitivo.

Sobre lo declarado por el testimonio en relación con la entrega de dinero y, particularmente, con Omar García, dijo que se investigarán a todos. “Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie”.

