AMLO tundió a Loret de Mola por reportaje sobre su rancho: “No le ha quedado claro que yo no lucho por dinero”

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que terminando su mandato, en 2024, se irá a la quinta que tiene en Palenque, Chiapas; y aprovechó para negar categóricamente que las obras de rehabilitación que se están haciendo en la zona, y el Tren Maya, se realicen para dar plusvalía a su propiedad, como lo afirmó el comunicador Carlos Loret de Mola.

“Es muy interesante, lo de Loret de Mola, que el Tren Maya era para que aumentara de precio la quinta donde vivo, en Palenque, son 12 mil metros cuadrados, una casa que era de mis padres; entonces, que todo lo que estamos haciendo allá es para que yo saque provecho económico.

No le ha quedado claro al señor Loret de Mola que yo no lucho por dinero, no me importa el dinero, nunca me ha interesado el dinero. Yo lucho por ideales, yo lucho por principios.

También, para no ofender a nadie, siempre digo que no todo el que tiene es malvado. Hay quienes tienen un patrimonio y lo han hecho de conformidad con la ley, en buena lid, con trabajo; ellos merecen respeto. Si son empresarios, pues invierten, generan empleos, pagan impuestos. Nada más que como somos libres, cada quien tiene su manera de pensar y de actuar, y a mí nunca me importado lo material, nunca.

Entonces, no tengo como propósito hacer dinero, convertirme en capitalista, no. Yo soy muy feliz con lo que hago. La verdadera felicidad, siempre lo he dicho, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra consciencia y estar bien con el prójimo. La felicidad no es lo material necesariamente, a veces el que tiene mucho es también muy infeliz. Entonces, ni los títulos ni la fama, ni el dinero ni lo material es lo más importante en la vida”, aclaró el mandatario mexicano.

El comunicador mexicano publicó que en la zona cercana al rancho “La Chingada”, propiedad de López Obrador, se están realizando obras de rehabilitación de las aéreas verdes, una ciclovía, espacios comunitarios múltiples, vialidades e incluso una estación del Tren Maya, con una inversión de 112 millones de pesos; todo lo anterior, con el propósito de elevar el precio de su quinta.