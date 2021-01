Abatieron en Guanajuato al “Diablo”, peligroso jefe de plaza del CJNG

Imagen ilustrativa de un hecho delictivo en Guanajuato, donde murieron ocho presuntos delincuentes y un policía estatal, en la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato (Foto: Especial)

Este viernes las autoridades de Guanajuato confirmaron el asesinato de el “Diablo, supuesto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Manuel Doblado, por parte de fuerzas de la Fiscalía General del Estado.

“No vamos a permitir que ningún delincuente se meta con la autoridad, así lo demostramos en Manuel Doblado con el afamado Diablo, donde fue abatido por las Fuerzas de la Fiscalía del Estado, y no vamos a permitir que ningún delincuente se meta con nuestra autoridad. Vamos a dar la pelea, siéntanse respaldados las policías municipales, siempre y cuando no sean participes de la corrupción y del crimen. Si ustedes se mantienen siempre del lado de la ciudadanía, por la derecha, no duden en acudir a nosotros. No los vamos a dejar solos”, aseguró el gobernador de la entidad Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El “Diablo” fue ultimado durante un enfrentamiento en la carretera Manuel Doblado-La Piedad, el pasado 11 de diciembre, en el que también un elemento del Grupo Especial de Reacción Inmediata de la FGE resultó herido.