“Nos va a tocar hasta 2038″: Galilea Montijo desconfía del programa de vacunación en México

(Foto: Instagram de Galilea Montijo)

Durante la emisión del programa de espectáculos matutino “Hoy”, los conductores principales hicieron algunos comentarios sobre la brigada de vacunación nacional. En tono humorístico, hablaron sobre viajar a Estados Unidos para vacunarse contra el SARS-CoV-2 o esperar a que llegue su turno en el país “en 2038″.

A propósito del reciente escándalo causado por la inoculación del comentarista Enrique “Perro” Bermúdez en Miami; Paul Stanley, Raúl Araiza y Arath de la Torre bromearon sobre la posibilidad de viajar al país vecino para aplicarse la primera dosis de la vacuna.

“Oye Negrito ya deberías, y tú también Arath, deberían de ir con el “Perro” Bermúdez porque ya les pueden poner la vacuna allá en Estados Unidos”, bromeó el presentador Paul Stanley, haciendo una suerte de burla por la edad de los conductores.

Ante el comentario de Stanley, los conductores estallaron en risas. Andrea Legarreta incluso confesó, que ella también quiere ir a EU para poder recibir la vacuna. “¡Vámonos, vámonos!”, expresó la presentadora Galilea Montijo entre risas, poniéndose de pie y tomando a sus compañeros de las manos para obligarlos a dejar sus asientos.

“No, fíjate que a mí como que me toca en junio, más o menos”, dijo el conductor y actor Arath de la Torre, haciendo referencia al plan de vacunación contra la COVID-19 que contempla inocular a las personas menores 40 años durante junio de 2021.

“Si llegan, nene”, respondió Galilea Montijo al actor, causando las risas de sus compañeros. “Porque estaban haciendo las cuentas y nos toca hasta el 2038. ¿no?″, expresó la conductora con un tono irónico antes de hacer ademán de ponerse a llorar.

Los comentarios de los conductores del programa televisivo dejaron ver la incertidumbre con la que perciben la situación de la brigada de vacunación que comenzó el pasado miércoles 13 de enero a lo largo del territorio mexicano.

Han sido muchos los señalamientos y críticas que han recibido algunas figuras públicas que han compartido en redes sociales el acceso que tuvieron a la inoculación en Estados Unidos.

(Foto: Facebook de Enrique Bermúdez)

En fechas recientes, el vocalista de Intocable, Ricardo Muñoz, fue tundido en redes sociales tras hacer pública su vacunación en Texas. El cantante “presumió” en Twitter que accedió a la vacuna por “palancas”, pues Muñoz no forma parte del cuerpo médico contemplado para la primera etapa de la campaña.

Sin embargo, a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram el cinco de enero, aclaró cuál fue la situación: “No fue por ‘palancas’, yo creo que ahí sí me equivoqué en decir cosas pensando en que porque es Twitter no es algo serio (...) respondí cosas como lo haría con un amigo, como de broma, no fue por eso”.

“Se supone que todos los doctores de primera línea dijeron ‘esto es lo que se ocupó y sobró'. Eso fue lo que pasó, señores, sobró y lo postean en Facebook”, aclaró el cantante.

Asimismo, Enrique “Perro” Bermúdez recibió una serie de comentarios por su inoculación y la de su esposa en Miami, Florida. Sin embargo, el comentarista deportivo, con 70 años de edad, está dentro del rango considerado para la vacunación contra el coronavirus en el condado en el que reside.

“¡¡Les comparto con gran felicidad, que gracias a Dios mi esposa @LETICIA777 y un servidor, acabamos de ser vacunados vs el Covid19, aquí en Miami!!”, escribió el comentarista desde su cuenta de Twitter el pasado 13 de enero.

