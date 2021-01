Aprende en Casa III de la SEP: clases en internet del 13 de enero para alumnos de secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone a disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa III para el ciclo escolar 2020-2021.

PARA PRIMERO DE SECUNDARIA:

Geografía: La Tierra cambia.

¿Qué vamos a aprender?

El propósito de la sesión de hoy es reconocer los procesos internos y externos que participan en la modelación del relieve de nuestro planeta. Recuerda que esta es una sesión de fortalecimiento y que los temas que vas a revisar hoy ya los conoces. Aprovecha esta oportunidad para aclarar las dudas que tengas de este tema.

¿Qué hacemos?

La superficie de la Tierra está cambiando constantemente; en ocasiones, estos cambios suceden en periodos de tiempo muy cortos y podemos observarlos en un instante, como cuando se remueven las laderas de los cerros, o pueden ser muy lentos y tomar millones de años, como el movimiento de las placas tectónicas y la deriva continental. La formación y modelado del relieve terrestre se debe a dos tipos de fuerzas: las endógenas, o internas, y las exógenas, o externas. Las formaciones costeras, como las playas o los acantilados, se deben a las fuerzas exógenas. Mientras que la formación de un volcán o las fallas y fracturas de la superficie terrestre, se deben a las fuerzas endógenas.

Para entender esto de una forma más precisa revisarás primero las fuerzas endógenas, para ello, observa el siguiente video:

Formación y modelado del relieve. Del minuto: 1:18 a 2:53

Las fuerzas endógenas, también conocidas como fuerzas internas, son las responsables de la formación del relieve; es decir, del surgimiento de montañas, valles y llanuras, entre otras formaciones.

Ahora observa el siguiente video que te explicará la acción de las fuerzas externas que modelan el relieve.

Agentes externos que modifican la corteza terrestre

Como pudiste observar, las fuerzas externas o exógenas son las encargadas de la modificación del relieve terrestre. Estas fuerzas son el intemperismo y la erosión.

Finalmente, la erosión antrópica es la causada por los seres humanos mediante la realización de las actividades económicas.

Recuerda que el relieve de nuestro planeta se transforma continuamente debido a la acción en conjunto de fuerzas internas y externas que lo modelan, en un proceso permanente que tiene como resultado una increíble gama de formas tanto oceánicas como continentales.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1214





Biología: Museo de la ciencia (Sección descubrimientos).

¿Qué vamos a aprender?

Esta sesión y las dos siguientes estarán orientadas al reforzamiento de contenidos. El día de hoy continuarás trabajando el aprendizaje esperado: “Identifica cómo los cambios tecnológicos favorecen el avance en el conocimiento de los seres vivos”. Y para ello te enfocarás en el propósito: “Reconocer características de la ciencia” mediante la simulación de la visita a un museo. Darás un breve recorrido por el Museo de la ciencia en su sección de descubrimientos.

¿Qué hacemos?

Te has preguntado ¿Cómo es que sabemos acerca del mundo que nos rodea?, ¿lo sabemos todo? o ¿faltará algo por descubrir?

Tú puedes dar respuesta a esas interrogantes y eso es posible gracias a la ciencia. Pero ¿qué es la ciencia?

La ciencia es un conjunto de conocimientos consensuados y validados que se encargan del estudio, investigación e interpretación de los fenómenos naturales y sociales, en pocas palabras, nos ayuda a observar, investigar, entender y explicar el mundo que nos rodea.

Todos tenemos el potencial de construir ciencia, la diferencia entre nosotros y los científicos es que ellos usan herramientas y conocimientos mucho más sofisticados que les permiten dar un nivel de explicación mucho más complejo. Sin embargo, nuestras explicaciones pueden dar respuesta lógica y coherente a lo que ocurre en la naturaleza desde el contexto de ciencia escolar de una manera satisfactoria. Y si tuvieras la inquietud y el gusto por la ciencia, en el futuro podrías llegar a construir conocimientos igual de complejos que los científicos. Sin duda tienes la habilidad sólo falta que la desarrolles a lo largo de tu formación académica.

Para conocer las características que integran a la ciencia, te invitamos a un breve recorrido por la sección de descubrimientos en el Museo de la ciencia que trata sobre contenidos que ya manejaste y habrá algunos nuevos.

Para sintetizar podemos concluir:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1214





Lenguaje: RecordArte.

¿Qué vamos a aprender?

Vas a reconocer tu percepción, es decir, lo que percibes de lo que te rodea y de ti misma o mismo. RecordArte. En esta ocasión vamos a partir de la reflexión para identificar cómo se transforma o modifica la percepción no sólo del entorno y los materiales, sino ti; el concepto que tienes de ti misma o mismo.

¿Qué hacemos?

En “RepensArte”, le diste un valor o significado al jabón para hacer el papalote mensajero. Si no lo has hecho, en cuanto tengas la posibilidad realiza tu escultura con el jabón, será arte efímero y el material no se va a desperdiciar porque vas a poder lavar con tu obra artística.

Recuerda aquel día, cuando viste expresiones de arte contemporáneo relacionadas al diseño de moda, usando materiales que no relacionamos para prendas de vestir por “Innov-Arte”.

Fue interesante trabajar con materiales poco convencionales para hacer arte, como ahora, con tu museo personal con ese cúmulo de recuerdos, ideas y cosas por organizar. Sigue explorando otras posibilidades al “acomodar” tus espacios para tu obra de arte, porque al hacerlo, podrás reconocer cómo te han transformado de forma personal. ¿Te habías detenido a pensarlo?

Así acaba el repaso al que titulamos “RecordArte” y queremos agradecerte, porque sabemos del esfuerzo que haces por seguir aprendiendo en busca de tus sueños.

Hemos terminado un recuento de lo aprendido, y te queremos invitar a que fortalezcas y grites al mundo que sí sabes. Sigue construyendo la mejor versión de ti para crecer como sociedad con un enfoque artístico.

Gracias por seguir atenta o atento aprendiendo e integrando, de la mejor manera, esto que nos toca vivir. Un momento histórico que nos recuerda que lo más importante es la vida; la vida con sentido.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1214





Historia: ¿Dónde y cuándo? El Imperialismo.

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión de hoy ubicarás temporal y espacialmente el Imperialismo, también reconocerás algunas políticas económicas, sociales y culturales, características de este proceso histórico.

El estudio de este tema te permitirá reflexionar sobre los efectos que el imperialismo generó en el desarrollo y la formación de los Estados-Nación, muchos de los cuales prevalecen hoy día.

¿Qué hacemos?

Eso es lo que abordarás a continuación. Para guiarte a lo largo de la sesión, te sugerimos considerar las siguientes preguntas:

Para iniciar es importante definir qué es el Imperialismo, el cual se reconoce como una forma de organización política, socioeconómica y cultural basada en el dominio de un país sobre otro; en este caso la Metrópoli domina sobre una colonia. A finales del siglo XIX, con el imperialismo se expandieron el capital industrial y financiero para controlar zonas de materias primas y mercados internacionales.

Para conocer más sobre la argumentación y fundamento del Imperialismo observa el siguiente video:

El nacionalismo imperialista. Del minuto: 00:19 al 04:43

El Imperialismo tuvo su mayor impulso en el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. En el siguiente mapa puedes ver a los imperios coloniales a principios del siglo XX, pero observa bien ¿qué potencias europeas ocuparon África, América, Asia y Oceanía?, ¿cuáles imperios europeos poseían más colonias a principios del siglo XX?, ¿en qué continente hubo mayor presencia del poderío europeo?

Con todo lo anterior puedes retomar las preguntas que se plantearon al inicio de la sesión y reflexionar sobre ellas.

No olvides que este tema lo podrás encontrar en tu libro de texto en el Bloque 2. También podrás consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengas a la mano.

También te recomendamos la lectura de la obra El corazón de las tinieblas, del escritor Joseph Conrad, seguro será de tu agrado.

El Reto de Hoy

Es momento de continuar con el reto de la semana, una línea del tiempo mural, y te sugerimos que para el desarrollo del reto busques imágenes, mapas y líneas del tiempo del periodo histórico; puedes construir tu línea del tiempo mural con todos los elementos que encuentres, dibujar, recortar, pegar y elaborar un diseño propio con material reciclado y mucha imaginación.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1214





Tecnología: Los objetos y sus cambios técnicos.

¿Qué vamos a aprender?

Para esta ocasión te tenemos preparadas “noticias tecnológicas”, que te servirán para reafirmar lo visto durante las sesiones anteriores correspondientes al primer periodo de este ciclo escolar.

¿Qué hacemos?

Quiero que vean este video que circula en las redes sociales y que tiene que ver con este tema. ¡Vayamos a verlo!

Reto_Corto

¡Increíble!, ¿no? Vayamos con nuestro corresponsal, el profesor Vicente Jorge Salgado que logró esta increíble entrevista. ¡Vayamos a verla!

ENTREVISTA CON TR-06

Hemos llegado al final de nuestro noticiario de Tecnología. No debes olvidar que la técnica es un sistema integrado por diversas acciones, realizadas por las personas para transformar materiales o energía con la finalidad de satisfacer necesidades e intereses, incluye formas de organización y se centra en el saber hacer.

A diferencia de la tecnología, que se encarga de estudiar a la técnica, reflexiona sobre los medios técnicos, las acciones y sus interacciones con el medio natural y social; interviene en la creación y mejora de productos, procesos y servicios para mejorar la calidad de vida. Responde a las preguntas: ¿qué hacer?, ¿cómo hacer?, ¿con qué hacer?, ¿por qué hacer? y ¿cuáles son sus consecuencias en el ámbito social y natural?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1214





PARA SEGUNDO DE SECUNDARIA:

Civismo: Ejerzo mi derecho a la salud.

¿Qué vamos a aprender?

Recordarás qué es y cómo se ejerce el derecho a la protección de la salud, específicamente, en el caso de los adolescentes. También, reconocerás la importancia de la responsabilidad ante situaciones de riesgo.

¿Qué hacemos?

Inicia con las siguientes preguntas sobre tu estado de salud actual.

Para profundizar en el tema, observa el siguiente video y escucha con atención a Loreto, quien comparte información sobre el marco legal que garantiza el derecho a la protección de la salud.

Como pudiste escuchar, el derecho a la protección de la salud de la población adolescente es un tema prioritario en las leyes nacionales, así como en los tratados internacionales, y es que, debido al interés superior de la niñez, la sociedad en su conjunto debe sumar esfuerzos para proveerla de los servicios y realizar las acciones necesarias para la protección de la salud.

En esta sesión de fortalecimiento, recordaste qué es la salud integral y el derecho a la protección de la salud.

Escuchaste las opiniones de adolescentes sobre la importancia que tiene ejercer el derecho a la salud integral y cómo se lleva a cabo en la vida cotidiana.

El derecho a la protección de la salud está garantizado en documentos internacionales y en las leyes de nuestro país; para concretarlo, se requiere del esfuerzo conjunto de la sociedad, no obstante, es esencial que todos los adolescentes ejerzan ese derecho mediante el acceso a los servicios, la información sobre los temas de salud, las campañas de prevención y otras estrategias.

Consulta tu libro de texto o los sitios electrónicos de las instituciones de salud de nuestro país y de organismos internacionales. Revisa qué acciones o programas se están implementando para favorecer el ejercicio de tu derecho a la salud y cómo puedes tener acceso a ellos.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1222





Tecnología: El sistema técnico y el cambio social.

¿Qué vamos a aprender?

Retomarás algunos temas que estudiaste anteriormente. En esta sesión, identificarás las mejoras técnicas que han tenido los productos o servicios a través del tiempo. Asimismo, analizarás su proceso y cómo han cambiado la vida de los usuarios.

¿Qué hacemos?

Comienza con una recapitulación del pasado, empezando por el manejo del fuego que fue lo que abrió el camino para el descubrimiento de los metales y el vidrio. Ni los primeros ni el segundo podrían haber sido purificados y moldeados sin el fuego. Fueron la observación y luego la experimentación, los factores que permitieron que el ser humano desarrollara técnicas para producir y controlar el fuego.

Observaciones posteriores sirvieron para descubrir que ciertas piedras calizas tenían incrustados fragmentos de un material similar al oro, pero no tenía su brillantez, tampoco se podía martillar o laminar; por sus cualidades, rápidamente fueron adoptadas para fabricar herramientas, ornamentos, armas y demás artículos.

La misma capacidad de observación contribuyó para descubrir que la misma sustancia, sometida a altas temperaturas, se fundía, y al enfriarse, se tornaba dura. Con el paso del tiempo, el ser humano aprendió que aquel metal descubierto entre las rocas que se fundía a elevadas temperaturas y que era diferente al oro, en realidad era un nuevo elemento al que ahora conocemos como el cobre.

El desarrollo técnico en el campo del procesamiento de alimentos es una clara muestra de ello, en donde las técnicas para la molienda se han ido transformado como puedes observar en el siguiente video:

Video. Desarrollo técnico, procesamiento de alimentos.

Para comprender la importancia de las actividades tecnológicas, es necesario reconocer que el ser humano tiene necesidades básicas que debe satisfacer para sobrevivir, estas necesidades de una u otra manera se satisfacen con el trabajo; sin embargo, no son las únicas, también existen otras necesidades que contribuyen al desarrollo personal y social, y son las que nos identifican y nos hacen pertenecer a un grupo.

Para que te quede más claro cómo es que un sistema técnico se va modificando, observa el siguiente video en donde se explican algunas mejoras técnicas que han transformado la industria del amaranto.

Video. Producción del amaranto.

Como pudieron observar en el video anterior, el sistema técnico del procesamiento del amaranto se ha transformado.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1222





Lenguaje: La diversida hispanoparlante.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la diversidad lingüística de la comunidad hispanohablante e identificarás las semejanzas y diferencias en la pronunciación, entonación, vocabulario y expresiones usadas. Además, reflexionarás sobre la manera de expresarse entre compañeros y amigos como forma de identidad y cohesión.

¿Qué hacemos?

Reconocerás la diversidad lingüística de la comunidad hispanohablante, al reflexionar sobre nuestro idioma, el español, que cuenta con características importantes: primero, la diversidad lingüística depende de la existencia de muchas culturas que convergen en un espacio y tiempo.

La cultura y la diversidad cultural se refieren a un conjunto de modos de vida y de costumbres, que involucran los conocimientos de una sociedad.

Es mediante la cultura que cada persona se expresa y entiende el mundo que la rodea, se hace parte de una comunidad y le da sentido a su existencia. Así, se pueden apreciar las características y el valor de cada cultura, pues todas las personas que tenemos como lengua materna el español, somos hispanohablantes, y esto nos une, pero cada región le imprime su sello característico.

Entonces, ¿qué es la diversidad lingüística? Consiste en reconocer y valorar la existencia de distintas lenguas que coexisten en nuestro continente y promover la prevención, cuidado y respeto por la multiplicidad de lenguas originarias.

Para recapitular lo que has visto hasta el momento, observa el siguiente video.

La diversidad lingüística del español en los medios de comunicación.

El habla está en constante evolución. Aunque se encuentren definiciones semejantes, su uso cambia en determinados lugares y en distintos contextos.

Observa el siguiente video y analiza la situación.

El habla juvenil.

Las personas de una comunidad suelen usar una misma variante del español, no obstante, cada persona adaptará esa variante a sus características, edad, profesión o incluso, género.

Has concluido la sesión. Recuerda repasar con la ayuda de tu libro de texto o con otros materiales que tengas al alcance para reforzar lo que has aprendido.

El Reto de Hoy:

Escribe en tu cuaderno cómo le contarías tu fin de semana a tus amigos o a algún familiar al que no has visto recientemente, emplea el uso coloquial del idioma; realiza un texto breve.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1222





Historia: Cazadores y agricultores.

¿Qué vamos a aprender?

Repasarás los temas vistos en el primer bloque. En esta sesión, te centrarás en la historia de los primeros pobladores americanos y sus procesos de larga duración, sumamente complejos y diversos, en los que se transitó de agrupaciones pequeñas de cazadores-recolectores a aldeas de agricultores.

¿Qué hacemos?

Para llevar a cabo el propósito de esta sesión, realizarás una dinámica diferente. Ten a la mano tus notas de las sesiones anteriores y el libro de texto. Presta mucha atención porque podrás despejar las dudas que hayan quedado pendientes.

Comienza recordando cómo llegaron los primeros cazadores recolectores a nuestro continente.

La historia de los primeros pobladores del territorio que hoy constituye la República Mexicana se remonta a la Etapa Lítica, la cual abarcó del año 34,000 al 2,500 antes de nuestra era, aproximadamente, y representa el 85% de nuestra historia, se trata del periodo más antiguo y extenso. Los cuatro siglos de la etapa mesoamericana se dividen en Preclásico, Clásico y Posclásico, constituyen el 13%, mientras que los tres siglos del periodo colonial más los dos siglos del México independiente, representan únicamente el 2% restante.

Observa el siguiente video para responder a estas preguntas.

Cazar o sembrar.

La historia es una ciencia en constante construcción, por ello, cada descubrimiento puede reclamar el planteamiento de nuevas interpretaciones y explicaciones acerca del pasado.

Respecto al Valle de Tehuacán Cuicatlán, observa el siguiente video acerca de esta área natural protegida, localizada en los estados de Puebla y Oaxaca, donde no sólo se encuentran magníficas pinturas rupestres, sino que es considerada el hábitat originario de Mesoamérica.

Valle de Tehuacán Cuicatlán, hábitat originario de Mesoamérica.

¡Felicidades! Has finalizado la dinámica.

El Reto de Hoy:

Suma tus puntos de la dinámica que se realizó en esta sesión. Si tuviste alguna respuesta incorrecta, repasa el tema en cuestión.

Finalmente, continúa con el reto que se presentó en la sesión anterior: elaborar una infografía con la información que aprendiste hoy.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1222





Matemáticas: Relaciones entre las operaciones y los números positivos y negativos I.

¿Qué vamos a aprender?

Estudiarás las propiedades y las relaciones entre los números positivos y negativos, a través de diversos planteamientos en los que se aplicará la jerarquía de operaciones. Con ello, mejorarás tu sentido numérico.

¿Qué hacemos?

Cuando se resuelven operaciones, es fundamental poner atención en el orden en que deben resolverse, es decir, en la jerarquía operativa.

Si se tienen sumas o restas combinadas con multiplicaciones y divisiones, primero se resuelven las multiplicaciones o divisiones y después las sumas o las restas; si se tienen signos de agrupación, tienen prioridad las operaciones que se encuentran dentro de ellos.

Has concluido la sesión, donde comprendiste cómo dar sentido y significado a las propiedades de las operaciones y a los números positivos y negativos.

El Reto de Hoy:

Consulta tu libro de texto de Matemáticas de segundo grado, analiza y resuelve los ejercicios, considerando las relaciones y efectos de los números y las operaciones.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1222





PARA TERCERO DE SECUNDARIA:

Tecnología: Las técnicas en los campos tecnológicos.

¿Qué vamos a aprender?

En esta ocasión abordaras el tema: Las técnicas en los campos tecnológicos.

Y el propósito será: Explicarte cómo se integran en los procesos, productos o servicios las diferentes técnicas que caracterizan a un campo tecnológico.

¿Qué hacemos?

¿Dónde y cómo buscas información sobre el significado de alguna palabra?

Utilizas las tecnologías, la computadora o el celular y con ayuda de algún buscador en la Internet, tecleas la palabra a buscar y automáticamente aparece el significado.

Pues generalmente puedes buscar en un diccionario, ya que en este se encuentran las palabras ordenadas alfabéticamente.

Son técnicas de búsqueda de información; ambos logran el objetivo, que consiste en encontrar el significado de una palabra, pero cada una de ellas utilizó técnicas diferentes.

Observa el siguiente video e identifica a qué campo tecnológico pertenece tu asignatura de tecnología.

Campos tecnológicos 2

Identificaste el campo tecnológico y el énfasis al que pertenecen, más adelante identificaras las técnicas utilizadas en el campo tecnológico de tecnologías de la construcción y su relación con técnicas de otros campos tecnológicos.

Y para realizar esos cortes utilizaron una determinada herramienta, observa el siguiente video y les reflexiona sobre cada una de ellas.

Herramientas

Un campo tecnológico está conformado por sistemas técnicos de mayor complejidad, en él convergen, se agrupan y articulan diferentes clases de técnicas con una organización y un propósito común, ya sea para la obtención de un producto o para brindar un servicio.

También aprendiste acerca de dos técnicas: las de unión y separación, las cuales consisten, como su nombre lo indica, en unir o separar dos o más materiales.

El Reto de Hoy:

Aplica lo aprendido durante cada una de las sesiones anteriores y venideras.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1219





Matemáticas: Ecuaciones y funciones.

¿Qué vamos a aprender?

Lo que vas a necesitar para esta clase será: cuaderno, lápiz y tu libro de texto.

Ya has trabajado con ecuaciones y funciones. Cuando observas una expresión algebraica ¿puedes distinguirla?

¿Qué hacemos?

Para establecer la diferencia entre ecuación y función, define cada uno de sus conceptos.

¿Por qué se les llama variable dependiente e independiente?

La variable dependiente es aquella cuyo valor depende del valor numérico de la variable independiente.

Y entonces, la variable independiente es la que no depende de ninguna otra sino, sus valores son los datos del problema.

La nomenclatura utilizada en las funciones es: y= o f(x) =

El Reto de Hoy:

Te recomendamos completar tus notas de la sesión.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1219





Lenguaje: Coherencia… ¿para qué?

¿Qué vamos a aprender?

Puede ser que este tema te resulte familiar; sin embargo, no está demás tener otra perspectiva de tu objeto de estudio, en este caso, la coherencia textual en los informes de resultados.

¿Qué hacemos?

Probablemente, te estarás preguntando: “¿Coherencia?... ¿Para qué?” Para que comprendas mejor este concepto, observa las siguientes cápsulas donde se compara el proceso de escritura de un texto con la realización de una receta de cocina.

Aprendiendo a redactar un texto

Aprendiendo a corregir un texto

Te sugerimos realizar un organizador gráfico para recuperar la información que te aportaron las cápsulas. Recuerda que esta información es válida para cualquier tipo de texto y no sólo para el informe de resultados.

El Reto de Hoy:

Elabora un fichero en el que puedas hacer anotaciones breves pero precisas sobre la estructura del informe de resultados, las propiedades del texto, las convenciones ortográficas y el uso adecuado de los signos de puntuación.

Recuerda que en el uso de la ortografía hay algunos casos en que hay variantes o alternancias, por lo que también es conveniente que las incluyas en tu fichero para recordarlas y que puedas reflexionar que la ortografía no es tan rígida como parece.

Puedes consultar las convenciones ortográficas y de uso de los signos de puntuación en tu libro de texto, en un diccionario o en Internet.

Si quieres aprender más sobre el propósito de la sesión, busca en tu libro de texto el aprendizaje esperado

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1219





Civismo: El ejercicio de la libertad en una balanza.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión, realizarás una recapitulación del tema del ejercicio responsable de la libertad. Analizarás la importancia del ejercicio de la libertad y se analizarán algunos casos.

Lo que se va a utilizar esta sesión es tu cuaderno para anotar los puntos importantes de esta sesión.

¿Conoces a alguna persona dispuesta a perder su libertad por expresar sus ideas?

En la historia hay varios casos conocidos de personas que pasaron por esta situación debido a que decidieron expresar sus ideas, rebelándose ante situaciones injustas, sin importar que por esta causa perdieran su libertad.

¿Qué hacemos?

Una persona con dignidad puede cubrir sus necesidades básicas y ejercer sus derechos, uno de los cuales es el derecho a la libertad, la cual debe ejercerse con responsabilidad, sin intentar propasarse con otras y otros. observa el siguiente video del inicio al 02:55, en él se aborda qué es la libertad y de qué manera puedes ejercerla.

El derecho a la libertad visto por jóvenes y adolescentes

En él video se destaca qué es la libertad y la manera en que ésta se relaciona con otros derechos. Por ello se debe subrayar que, al coartar cualquier derecho, se afecta también la libertad de las personas.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1219





Historia: Recordando el México antiguo I.

¿Qué vamos a aprender?

El propósito de esta sesión es reafirmar tu aprendizaje respecto a la ubicación temporal y espacial de los principales hechos y procesos del México antiguo, a partir del año 2500 antes de nuestra era hasta 1521, es decir, el periodo que comprende las superáreas culturales del México antiguo, los horizontes y áreas de Mesoamérica, y las culturas que florecieron en cada uno de ellos.

¿Qué hacemos?

Para recordar más sobre estos temas observa el siguiente video:

Las áreas culturales del México antiguo

A continuación, las siguientes preguntas relacionadas con los temas que has visto.

Ahora observa un entretenido video sobre los mayas, una de las culturas que permaneció durante los tres horizontes culturales de Mesoamérica.

Los mayas en dibujos animados. INAH Tv

Recuerda que en el México antiguo existieron tres superáreas culturales caracterizadas por un paisaje específico que determinó las actividades económicas practicadas en cada una de ellas, que dieron lugar a una forma de organización social y política; así como a cierta manera de ver y comprender el mundo.

Es evidente que el paisaje, los recursos del lugar, la fauna y la flora posibilitaron el desarrollo de las culturas del México antiguo. Por otra parte, dichos elementos determinaron las seis áreas culturales: Norte, Occidente, Centro, Sureste, Golfo y Oaxaca.

Además, recuerda que, para facilitar el estudio de la historia del México antiguo, se ha dividido en tres horizontes: Preclásico, Clásico y Posclásico.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=1219





