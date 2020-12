SAT: estos serán los horarios de atención en los primeros días de enero de 2021

IEl Servicio de Administración Tributara (SAT), comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter cuales serán los horarios de atención al cliente en sus oficinas durante el mes de enero del próximo año. Foto: Christin Klose/dpa

El Servicio de Administración Tributara (SAT) comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter cuáles serán los horarios de atención al cliente en sus oficinas durante el mes de enero del próximo año.

Esta fue su publicación “¡Aviso importante! Consulta las fechas y los nuevos horarios de atención en las oficinas del SAT en el mes de enero. #QuédateEnCasa y visita nuestro Portal para trámites en línea. Revisa los requisitos de tu servicio en http://sat.gob.mx.”.

De el 4 al 15 de enero el horario de atención será de 10:00 a 14:00 horas. Con excepción del día 6, debido a que es un día de asueto porque se celebra el Día de los Reyes Magos.

A partir del 18 de enero, el horario antes mencionado será sustituido por el siguiente: de lunes a jueves de las 9:00 a las 16:30 y los viernes de 8:30 a 15:00 horas.

El 8 de enero, particularmente, se brindarán los siguientes servicios:

Con cita se podrán hacer los siguientes trámites: firma electrónica de persona física, firma electrónica de persona moral, renovación de firma electrónica de persona física, renovación de firma electrónica de persona moral, inscripción de una persona moral, servicios relacionados con la sala de internet y mi espacio y con la contraseña.

Sin cita sólo se podrá tramitar una Constancia de Situación Fiscal o RFC y generar una nueva contraseña SAT-ID.

De el 4 al 15 de enero el horario de atención será de 10:00 a 14:00 horas. Con excepción del día 6 que, debido a que es un día de asueto porque se celebra el Día de lo Reyes Magos (Foto: Twitter@SATMX)

En el comunicado de prensa 090/2020 dado a conocer el 27 de diciembre se recordó a la población que la pandemia aún está lejos de terminar, por lo cual es necesario tomar las precauciones adecuadas, algunas de estas son el lavado de manos, la sana distancia, la utilización de cubrebocas y gel antibacterial. Esta fue la exhortación: “quédate en casa, la pandemia aún no termina. Si te cuidas tú nos cuidamos todas y todos”.

Por estos mismos motivos se pidió a las y los contribuyentes a utilizar las múltiples opciones de trámites y servicios ofrecidos en línea en las páginas del SAT https://www.sat.gob.mx/personas y https://www.sat.gob.mx/empresas.

Uno de los servicios del SAT en línea más útil para los contribuyentes es el buzón tributario que ayuda a conocer a los usuarios su situación fiscal las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en tiempo real y sin tener que pisar físicamente ninguna oficina. Este servicio gratuito también envía a los contribuyentes que así lo deseen notificaciones oportunas de devoluciones, fiscalización electrónica y contabilidad.

Lamentablemente este importante servicio no está actualmente disponible para todos pues los usuarios adscritos al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) tendrán su contraseña desactivada y deberán renovarla. Esto es consecuencia de que una modificación a los cambios de la Miscelánea Fiscal 2020, que es una medida fiscal para captar ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Uno de los servicios del SAT en línea más útil para los contribuyentes es el buzón tributario. Fotografía tomada el 26 de mayo de 2017. REUTERS / Carlos Jasso/ Foto de archivo

Los casos específicos en los que la modificación de la ya mencionada miscelánea provocará que las contraseñas sean inhabilitadas son: cuando no se han presentado las declaraciones respectivas de las actividades, cuando no se cuenta con una actividad preponderante asignada al RFC, y cuando no se ha emitido el CFDI.

Si el SAT detecta que un usuario del Buzón Tributario está en alguna de las situaciones antes mencionadas se le notificará a través del correo electrónico que el contribuyente asignó a su cuenta con la institución tributaria.

