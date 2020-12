“Somos novios”, la canción que unió las carreras musicales de Armando Manzanero y Elvis Presley

A pesar de que nunca se conocieron en persona, para Manzanero significó mucho que Presley interpretara una de sus canciones (Fotografía: EFE/ Pixbay)

Murió Armando Manzanero. Lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera de este lunes 28 de diciembre. Tenía 85 años. Debido a las letras de sus canciones, el compositor yucateco se ha colocado en la memoria colectiva de los mexicanos. Enseguida la noticia comenzó a viralizarse y enlutó al mundo del espectáculo.

La fama y talento de Manzanero Canché lo hicieron tener reconocimiento alrededor del mundo, por lo que diversos artistas internacionales han interpretados sus melodías, tales como Chavela Vargas, Andrea Bocelli y Luis Miguel. Sin embargo, hay un caso particular que llamó la atención de propios y extraños. Nos referimos a Elvis Presley, el legendario cantante de Rock and Roll que también interpretó las letras de Armando Manzanero.

Y es que la canción “Somos Novios” fue la elegida para vincular las vidas de Manzanero y Presley. La historia comenzó en 1968, cuando el interprete yucateco escribió dicha melodía. Dos años después, Perry Como la cantó, pero hasta 1973 fue que “El Rey” la popularizó.

La canción de Manzanero fue traducida por Sid Wayne como “It’s Impossible”. A pesar de que la versión en ingles es una adaptación, ambas hablan de una relación de amor, sin embargo, no son las mismas letras. Incluso, hubo quienes acusaron a Wayne de plagio.

El cantautor mexicano Armando Manzanero fue homenajeado por fanáticos y artistas (Foto: EFE/Yander Zamora/Archivo)

Pero ante todo pronóstico, Manzanero, en 2013, señaló que le había gustado tanto la adaptación que le cedió el 50 por ciento de los derechos de la composición. La decisión del autor mexicano sorprendió, ya que regularmente en estos casos el encargado de traducir una canción en otro idioma lleva el 35 por ciento.

Por muy difícil que parezca, la carrera de Elvis Presley ha estado vinculada con México, pues en 1963 grabó la película “Fun in Acapulco”, donde interpretó la canción “Guadalajara” de Pepe Guízar. A pesar de que nunca se conocieron en persona, para Manzanero significó mucho que Presley interpretara una de sus canciones. “Lo vi una vez actuar en Las Vegas y todavía me queda el grato sabor de lo grande que era actuando y cuando me graba ‘Somos novios’ pues es uno de los recuerdos más bellos que tengo en la vida mía”, dijo en una breve entrevista en 2015 con NP25TV.

Las cenizas del cantautor mexicano Armando Manzanero, quien falleció este lunes en un hospital de Ciudad de México por complicaciones con la COVID-19, llegaron esta noche a la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, sureste del país.

Vista hoy del busto del cantautor mexicano Armando Manzanero, quien falleció por complicaciones de la covid-19, en Ciudad de México (México). (Foto: EFE/José Pazos)

Los restos de Manzanero, quien el pasado 7 de diciembre había cumplido 85 años, arribaron al Aeropuerto Internacional Mérida, su ciudad natal, donde será velado en una de sus casas. Fueron su hija, María Elena Manzanero Arjona, y su esposa Laura Elena Villa, quienes llegaron con las cenizas del compositor cuya obra dio renombre a México por el mundo.

La urna estaba protegida con un bolso y ambas mujeres salieron por una puerta especial para evitar a reporteros y medios que esperaron algunas horas para su llegada. “Mi esposo no quería homenajes (...) estamos muy dolidos”, dijo a EFE su viuda Laura Elena Villa un horas antes y señaló que la velación (velatorio) de las cenizas sería un acto “muy privado”.

