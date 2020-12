Mainca, hija menor de Armando Manzanero, dio positivo a COVID-19

Mainca Manzanero se mostró muy conmovida tras el fallecimiento de su padre (Twitter@@FUCAMM)

Tras la lamentable noticia del fallecimiento de Armando Manzanero que conmocionó al público desde primera hora de este lunes 28 de diciembre se han ido revelando aspectos de su deceso, como las complicaciones que sufrió en su salud a causa de su infección de COVID-19 que terminó por privarlo de la vida.

Ahora se da a conocer que su hija Mainca Manzanero se encuentra librando su propia lucha contra el virus que mantiene en estado de alerta a la población de México y gran parte del mundo. La hija menor del icónico compositor yucateco dio positivo a la prueba de coronavirus tras visitar Oaxaca el pasado 7 para celebrar el que resultó ser el último cumpleaños del músico.

Así lo do a conocer su hermano Juan Pablo Manzanero, quien confirmó que algunos de sus hermanos dieron positivo al virus tras el festejo. Pero fue la tarde de este lunes donde a través de una llamada telefónica, la hija del artista confirmó su condición de salud en el programa Ventaneando.

Mainca recordó a su padre como un ser amoroso y talentoso, siempre atento a sus necesidades (Foto: Archivo)

“La verdad es que los síntomas me dieron muy leves, he estado encerrada obviamente por seguridad y por precaución, pero efectivamente en cuanto mi papá salió positivo...habíamos venido de un viaje familiar que fuimos a festejar su cumpleaños a Oaxaca, al salir él positivo, todos tuvimos que hacernos la prueba, no traía muchos síntomas, traía una gripa. No pensábamos realmente que fuera el coronavirus, cuerpo cortado, malestar, pero nada más”, reveló.

“Al salir positiva estoy encerrada en mi casa, en contacto por teléfono con la esposa de mi papá , con María Elena mi hermana que estuvo con mi papá”, agregó y aseguró que la viuda del compositor no resultó contagiada tras el viaje familiar: “Bendito sea Dios ella no estuvo contagiada, ni sus hijos de ella”.

Y es que Mainca tiene antecedentes médicos que han sido del conocimiento del público, pues en 2013 fue diagnosticada con cáncer de mama tras someterse a un check-up por su reciente maternidad. Y fue en 2017 cuando el fallecido músico ofreció tes conciertos para recaudar fondos a favor de la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) en agradecimiento a la institución por salvar la vida de su hija.

Mainca narró que creyó que sus síntomas habrían sido los de una gripa común (Foto: Archivo)

Mainca Manzanero es hermana melliza de Rodrigo Manzanero. Nacidos en Perú, se tratan de los hijos menores del compositor de Adoro y Esta tarde vi llover, quien recibió la patria potestad de ambos cuando tan solo eran unos pequeños de 4 años de edad. Mainca mantiene una relación cercana y cordial con sus hermanas María Elena y Martha e incluso se hacen llamar “Las tres mosqueteras”.

Esta mañana contó al programa Venga la alegría cómo fueron las complicaciones que vivió su padre en sus últimos días en el hospital.

“Por parte del COVID los pulmones habían mejorado satisfactoriamente. Desgraciadamente el riñón comenzó a dar lata, lo habían dializado anteriormente, hace dos días, y por la mañana, con un problema de la presión y al sacarlo adelante, conectarlo a un equipo para que funcionar, le dio un paro cardiaco”, explicó.

Mainca Manzanero lucho contra el cáncer de mama en 2012 (Foto: Archivo)

“Yo estoy encerrada en mi casa, quienes están al tanto ahorita son mis hermanos los mayores y no sé en realidad qué vayan a hacer todavía”, expresó en relación al destino de los restos de su padre, sin embargo en el transcurso del día se reveló que sus cenizas serán trasladadas a Mérida, Yucatán.

Mainca recordó a su padre de la siguiente manera: “Un ser maravilloso, entregado, amoroso, yo no tengo ninguna queja, siempre disfrutó la vida, estaba al pendiente de todos nosotros, no me queda más que agradecerle a él lo que fue, lo que es, lo que dejó como enseñanza, ese gran legrado de su música y de amor”, finalizó.

