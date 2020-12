Salió a dar un paseo y regresó pintarrajeado: la cruel broma al perrito Sultán

El hecho sucedió en Nuevo León (Foto: Twitter)

En los últimos días comenzó a viralizarse en redes sociales la historia de Sultán, un perro que fue víctima de maltrato animal. Y es que luego de salir a dar un paseo, el can regresó a su hogar pintarrajeado.

Así lo señaló su dueña en un corto mensaje y acompañado de una fotografía a través de Twitter:

“ El perro se salió de la casa y regresó así. No descansaré hasta encontrar al culpable ”, escribió la usuaria @Jiseland, quien es originaria de Monterrey, Nuevo León.

La imagen enseña a Sultán mirando a la cámara y con “dos cejas de payaso” en el rostro, una más gruesa que la otra, además de que tiene relleno color negro y la del ojo derecho no.

(Foto: Twitter)

La dueña no especificó si las cejas fueron hechas con un plumín de agua o con un marcador de aceite.

Algunos cibernautas lo tomaron como burla y una inocente broma de la que fue víctima su mascota, e incluso compartieron memes al respecto. “Quizá ahora forme parte de una tribu”, publicó un usuario

Sin embargo, a otros más les causó indignación, argumentando que los animales merecen respeto y que la acción, lejos de ser graciosa, fue cruel. Asimismo, hubo quienes culparon a su dueña por dejarlo salir sin supervisión:

“Está muy mal que los pinten y está muy mal que lo dejen salir solo sin correa y sin acompañante”, “Pues si lo dejaste salir así, la única culpable eres tú”, fueron algunos de los comentarios.

(Foto: Twitter)

Si eres testigo de algún acto de maltrato físico o abandono hacia un animal dentro del Estado de Nuevo León, puedes interponer una denuncia o hacer un reporte a la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable al teléfono 2033-2124, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas.

Turistas de Tulum dan bebidas alcohólicas a burrito

El pasado 27 de noviembre se dio a conocer el caso de “Sancho”, un burrito del Hotel Zulum Beach Club, ubicado en la paradisiaca ciudad de Tulum, en Quintana Roo.

Varios testigos y usuarios de redes sociales se unieron para denunciar y exhibir que dicho refugio vacacional explota al animal para el entretenimiento de los visitantes.

De acuerdo con el santuario Tierra de Animales, no es la primera vez que el hotel utiliza a un burro con fines de entretenimiento (Foto: Facebook/ Ricardo Pimentel Cordero)

En imágenes difundidas se aprecia como turistas nacionales y extranjeros dan a beber al animal desde refrescos, cervezas y hasta cocteles como margaritas. Incluso se aprecia en las fotos publicitarias de este centro de hospedaje y hasta abrieron su cuenta de Instagram.

No se vale emborracharlo para divertir, no es un bufón y además el alcohol le hace daño

Cabe mencionar que en el apartado de opiniones del mismo hotel, ya existían denuncias de visitantes que vieron las malas condiciones en que tienen al burro:

“Hace unos años estuve ahí y el burrito pisó unos cristales… el punto es que no paraba de chillar y andar por todo el lugar, desde la playa hasta la calle, y nadie durante las horas que estuvimos ahí fueron para atenderlo. Se lo mencionamos a los de recepción y no supieron qué decir y solo mencionaron que no era de ellos”.

Turistas embriagan a burrito en Tulum

Espero que cuiden a Sancho y <b>no lo expongan a explotación</b>

Tras enterarse de este hecho, personal del santuario Tierra de Animales, mandó un mensajes al hotel para pedir que le entreguen al burrito, para que tenga una vida digna ya que en este lugar rescataron a otro animal de la misma especie, que también padecía del abuso de sus dueños.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Lo volvieron a hacer: Samuel García y Mariana Rodríguez desataron las burlas por su video navideño

“Querido 2020, lo intentaste pero no nos acabaste, en 2021 viene mi revancha”: el emotivo video viral para una Navidad inédita

La historia del brutal ataque de una orca a su entrenador en Nochebuena