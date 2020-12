Vincularon a proceso al policía que filtró las fotografías del feminicidio de Ingrid Escamilla

Al policía se le impuso la prohibición de acercarse a las víctimas indirectas, suspensión provisional del cargo, no poder salir de la capital del país, y la firma periódica ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (Foto: Archivo)

Un juez de control de la Ciudad de México determinó vincular a proceso a un agente de la policía capitalina por su presunta responsabilidad en la filtración de fotografías vinculadas al feminicidio de Ingrid Escamilla.

El cadáver de la joven fue hallado en un departamento localizado en la alcaldía Gustavo A. Madero en febrero de este año.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló que el juzgador calificó la detención del elemento como legal: se le impuso la prohibición de acercarse a las víctimas indirectas, suspensión provisional del cargo, no poder salir de la capital del país, y la firma periódica ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares.

Además, el magistrado fijó un plazo de tres meses para cerrar la investigación complementaria.

De acuerdo con las declaraciones de Nelly Montealegre, subprocuradora de Atención a Víctimas de la dependencia, por los hechos eran investigados seis elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía, quienes fueron los primeros en atender el caso (Foto: Andrea Murcía/Cuartoscuro)

Al implicado se le adjudica el delito de ejercicio ilegal del servicio público.

En febrero de este año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que la Secretaría de Gobernación revisará y sancionará a quien corresponda por la filtración las fotografías a medios de comunicación de la escena donde se cometió el feminicidio de Ingrid Escamilla, así como de su cuerpo.

“Claro, y si se cometió un error, si fue más que un error, se tiene que castigar, ya no hay impunidad para nadie. No es que: ‘Este es mi amigo, mi compañero, es el hijo de quien viene luchando con nosotros desde hace 40 años, es nuestro conocido, es gente allegada, es de nuestro partido’. No, eso ya se acabó, sea quien sea”, indicó el mandatario.

Al ser cuestionado sobre si habrá consecuencias por la filtración y posterior publicación de las fotografías del feminicidio de la joven de 25 años, las cuales la revictimizan, dijo que la Secretaría de Gobernación tomará cartas en el asunto, además de que aseguró que se castigará.

Entre el 8 y 9 de febrero, Erick Francisco “N”, su pareja y presunto feminicida, la asesinó. Tres días después, un juez de control del Reclusorio Oriente lo vinculó a proceso.

Los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) permitieron que fuera sometido a proceso por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de la joven de 25 años, a quien acuchilló y desolló en un departamento de la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante la audiencia inicial, el juzgador calificó como legal la detención del imputado y le impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Fue enviado al Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevareps), ubicado en la colonia San Mateo de Xalpa, alcaldía Xochimilco, y forma parte del perímetro del Reclusorio Sur. Ahí, el hombre de 46 años deberá tomar un tratamiento luego del violento acto que cometió en contra de Ingrid. El juzgador fijó en ese entonces un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El 9 de febrero, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México recibió una llamada anónima para denunciar el feminicidio de una mujer en la calle Tamagno en la alcaldía Gustavo A. Madero. Al llegar al lugar encontraron los restos de Ingrid. Su pareja había intentado esconder partes de su cuerpo para no ser capturado.

Las imágenes de la escena del crimen fueron filtradas y publicadas en redes sociales y algunos medios de comunicación, además de un video en el que el presunto feminicida habla de cómo sucedió el asesinato. Activistas y organizaciones han denunciado que se muestre el cuerpo de la víctima.

El 11 de febrero, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habló del crimen en sus redes sociales. “El feminicidio es un crimen absolutamente condenable. Cuando el odio llega a los límites como el de Ingrid Escamilla es indignante. La SSC detuvo al presunto responsable y la Fiscal ha declarado que exigirá la máxima condena. Nuestro compromiso de trabajar todos los días por erradicar la violencia hacia las mujeres. Mi pésame sentido a la familia de Ingrid Escamilla”.

