México

Nuevas rutas de Aeromexico y Delta 2027: alcanzan 30 destinos entre México y Estados Unidos

La alianza aérea iniciará operaciones hacia tres destinos norteamericanos y caribeños durante junio del próximo año, mientras incrementa a dos los servicios cotidianos disponibles para Austin, Texas, en el itinerario anunciado

FOTO DE ARCHIVO: Un avión de la aerolínea mexicana Aeroméxico es fotografiado en el aeropuerto internacional Benito Juárez en Ciudad de México, México 14 de septiembre de 2023. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Un avión de la aerolínea mexicana Aeroméxico es fotografiado en el aeropuerto internacional Benito Juárez en Ciudad de México, México 14 de septiembre de 2023. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo
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Las aerolíneas Aeroméxico y Delta ampliarán desde Ciudad de México sus conexiones directas con Estados Unidos y Puerto Rico a partir de junio de 2027, mediante tres rutas a Nashville, Nueva Orleans y San Juan. La expansión añadirá cuatro frecuencias semanales por cada destino y llevará la red conjunta a 30 destinos entre la capital mexicana y territorio estadounidense.

La información fue difundida por la cuenta oficial de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (turismo_cdmx ) en Instagram, que señaló que los nuevos vuelos sin escalas forman parte de la alianza entre las dos aerolíneas. La publicación también sitúa a la capital como punto de conexión para viajeros entre México, Estados Unidos y Puerto Rico.

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La ruta entre Ciudad de México y Nashville iniciará operaciones el 13 de junio de 2027 desde la capital mexicana. El servicio desde Nashville comenzará un día después, el 14 de junio, y será operado con aeronaves Embraer 190.

El itinerario hacia Nueva Orleans tendrá su primer vuelo el 17 de junio de 2027. Aeroméxico utilizará aviones Embraer 190 para cubrir esta conexión directa desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La tercera ruta será hacia San Juan, Puerto Rico. El vuelo desde Ciudad de México arrancará el 24 de junio de 2027, mientras que el primer trayecto desde San Juan está previsto para el 25 de junio. Esta operación se realizará con un Boeing 737 MAX 8, con capacidad para 166 pasajeros, incluidos 16 lugares en Clase Premier.

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Las tres rutas tendrán cuatro vuelos por semana

Cada una de las nuevas conexiones contará con cuatro frecuencias semanales por ruta. La programación permitirá conectar de forma directa a Ciudad de México con tres ciudades que hasta ahora no figuraban en esta ampliación anunciada por Aeroméxico y Delta.

Publicación digital con un avión en vuelo, fotografías urbanas de cuatro ciudades y textos informativos sobre rutas aéreas
La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México informa sobre los vuelos directos de la alianza Aeroméxico y Delta hacia destinos de Estados Unidos previstos para junio de 2027. (Secretaría de Turismo de la Ciudad de México)

La publicación de la Secretaría de Turismo capitalina indica que la ampliación busca fortalecer la conectividad aérea desde Ciudad de México hacia ciudades estadounidenses y caribeñas. El esquema contempla vuelos sin escalas, lo que elimina conexiones intermedias para los pasajeros que viajen entre estas ciudades.

Austin sumará una segunda frecuencia diaria desde junio

Además de las tres rutas nuevas, Aeroméxico incorporará una segunda frecuencia diaria entre Ciudad de México y Austin, Texas. Esta ampliación comenzará el 3 de junio de 2027, antes de la apertura de los vuelos a Nashville, Nueva Orleans y San Juan.

FILE PHOTO: The skyline is shown at sunset in Austin, Texas, U.S., October 25, 2021. Picture taken with a drone. REUTERS/Brian Snyder/File Photo
FILE PHOTO: The skyline is shown at sunset in Austin, Texas, U.S., October 25, 2021. Picture taken with a drone. REUTERS/Brian Snyder/File Photo

Con la frecuencia adicional a Austin, la aerolínea aumentará las opciones disponibles en una ruta que ya opera desde la capital mexicana. El anuncio no detalla los horarios de los nuevos servicios ni el número total de asientos que se ofrecerán semanalmente en los cuatro mercados.

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