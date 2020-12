Sin ventilación, sana distancia o cubrebocas: trabajadores de la SSa habrían hecho una fiesta decembrina en la colonia Roma

El hotel Benidorm fue la sede de una fiesta decembrina con más de 80 invitados que serían trabajadores de la Secretaría de Salud (SSa), presuntamente pertenecientes a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la dependencia.

En la reunión, los funcionarios aparecen bailando en un salón sin ventilación, sana distancia o cubrebocas. Los videos fueron revelados durante el noticiero del periodista mexicano Ciro Gómez Leyva, quién aseguró que las personas estuvieron de las 17:00 a las 21:00 horas aproximadamente en el inmueble de la colonia Roma de la Ciudad de México.

Durante uno de los clips puede escucharse como la persona que graba pregunta a una de los empleadas del lugar “¿a qué hora nos van a correr?”. La mujer responde: “Está hasta las nueve, pero dicen que se podrían quedar otro rato”.

Como esta, muchas otras fiestas han sido reportadas constantemente en la Ciudad de México, capital del país. Una de las razones por las que las autoridades se han dicho hartas de la falta de responsabilidad de los ciudadanos.

Diciembre es uno de los meses en los que se realizan más reuniones por la Navidad y el Fin de Año, lo que es un riesgo latente de rebrote durante la pandemia de coronavirus.

Ante este panorama, la Procuraduría social (ProSoc) de la capital dio a conocer un protocolo para inhibir las fiestas decembrinas en los conjuntos habitacionales. Esta, incluso, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que se fortalecería una campaña dirigida a desincentivar las fiestas decembrinas.

El gobierno mexicano no ha logrado, hasta la fecha, detener las fiestas clandestinas en la capital. El pasado 4 de diciembre, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado para no salir de casa durante la pandemia con motivo de las fiestas decembrinas.

Hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre con completa responsabilidad, que no se relaje la disciplina que no nos confiemos. Somos libres, pero respetuosamente les propongo lo siguiente: si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle este mes de diciembre