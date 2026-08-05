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Le disparó a su pareja y la dejó morir, ahora enfrenta 55 años de cárcel en el Estado de México

La sentencia llega después de que el agresor permaneció prófugo más de cuatro años tras atacar a balazos a su pareja en su casa de La Pirámide, en el Estado de México

Le disparó a su pareja y la dejó morir, ahora enfrenta 55 años de cárcel en el Estado de México. Crédito: FGJEM
Le disparó a su pareja y la dejó morir, ahora enfrenta 55 años de cárcel en el Estado de México. Crédito: FGJEM
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Eliazin Hernández Hernández, pareja sentimental de la víctima, fue sentenciado a 55 años de prisión por el feminicidio que cometió el 28 de marzo de 2021 en la colonia La Pirámide, municipio de Xalatlaco, Estado de México. La condena fue dictada por una autoridad judicial con sede en Tenango del Valle, tras un proceso penal promovido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La víctima se encontraba en su domicilio cuando su pareja la agredió físicamente, sacó un arma de fuego, disparó en su contra y huyó. “Hernández Hernández permaneció prófugo por más de cuatro años antes de ser detenido.”

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La noche del crimen en Xalatlaco

El 28 de marzo de 2021, la víctima estaba en su domicilio ubicado en la colonia La Pirámide, en el municipio de Xalatlaco, en compañía de quien era su pareja sentimental.

En algún momento, Eliazin Hernández Hernández comenzó a agredirla físicamente. Acto seguido, sacó un arma de fuego, disparó en su contra y se dio a la fuga. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció.

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La investigación de la Fiscalía mexiquense

Al tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público adscrito a la FGJEM inició las averiguaciones pertinentes e identificó a Hernández Hernández como el responsable del ilícito.

Un hombre con uniforme naranja y cabeza gacha está sentado en un banco dentro de una celda de prisión oscura, vista a través de barrotes metálicos.
Le disparó a su pareja y la dejó morir, ahora enfrenta 55 años de cárcel en el Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con base en las diligencias realizadas, el representante social solicitó ante un juez una orden de aprehensión por el delito de feminicidio. La autoridad judicial la concedió.

La orden tardó más de cuatro años en ejecutarse. Elementos de la Fiscalía mexiquense la cumplimentaron el 12 de junio de 2025, cuando lograron la detención del sentenciado.

Detención y proceso judicial en Tenango del Valle

Tras su captura, Eliazin Hernández Hernández fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, donde quedó a disposición de un juez.

Durante el proceso legal, la FGJEM acreditó ante la autoridad judicial la responsabilidad del acusado en el feminicidio. El juez revisó las pruebas recabadas y aportadas por el Ministerio Público.

La autoridad determinó la culpabilidad de Hernández Hernández y le dictó una sentencia de condena de 55 años de prisión.

Condenas previas por feminicidio en el Estado de México

El caso de Xalatlaco se suma a una serie de sentencias que la FGJEM ha obtenido en años recientes por el delito de feminicidio cometido por parejas sentimentales en distintos municipios de la entidad.

En julio de 2021, la Fiscalía obtuvo una condena de 70 años de prisión para Eloy Hernández Reyes, quien también privó de la vida a su pareja en Tultepec en 2018. En julio de 2024, Jesús Miguel Torres Juárez fue sentenciado a 62 años y seis meses por un feminicidio en Toluca. En marzo de 2025, dos personas recibieron condenas de 63 años y cuatro meses por el feminicidio de una adolescente en Zumpango.

Cruz de madera morada en un campo seco al atardecer, con pequeñas flores blancas y montañas al fondo bajo un cielo degradado.
Le disparó a su pareja y la dejó morir, ahora enfrenta 55 años de cárcel en el Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de mayor severidad registrado fue el de Samuel Concepción José Hernández, sentenciado en enero de 2024 a 215 años y 10 meses de prisión por feminicidio, feminicidio en grado de tentativa y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de cinco víctimas en Valle de Chalco.

Penas por feminicidio en el Estado de México

El Código Penal del Estado de México establece para el delito de feminicidio una pena de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia, además de una multa de 700 a 5 mil días. La norma define el feminicidio como el homicidio doloso de una mujer por razones de género.

Entre las circunstancias agravantes contempladas en el artículo 242 Bis del ordenamiento estatal figura el haber mantenido una relación sentimental, afectiva o de confianza con la víctima, así como la existencia previa de conductas de violencia familiar. En esos supuestos, la pena máxima aplicable es de 70 años de prisión o cadena perpetua.

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