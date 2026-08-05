México
Agregar Infobae enGoogle

Cablebús CDMX: este es el tiempo que tomará la construcción de las Líneas 4, 5 y 6

La jefa de gobierno aseguró que estas nuevas rutas de transporte beneficiarán a miles de habitantes de la periferia

La jefa de Gobierno CDMX, Clara Brugada, compartió detalles sobre la construcción de las Líneas 4, 5 y 6 del Cablebús en diferentes puntos de la periferia y brindar opciones de transporte
Guardar

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó los avances y proyectos a realizar para ampliar la red del servicio Cablebús, las autoridades construirán tres líneas nuevas, las cuales atravesarán cinco alcaldías y están dirigidas a mejorar la movilidad de habitantes de zonas altas y periféricas de la capital.

Estas obras cuentan con un presupuesto superior a los 17 mil millones de pesos, destinado a la construcción de 40 kilómetros de nueva infraestructura, con el objetivo de beneficiar a cerca de 150 colonias y pueblos originarios.

PUBLICIDAD

Durante una conferencia de prensa celebrada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina detalló que las tres nuevas líneas del Cablebús recorrerán cinco alcaldías y beneficiarán diariamente a más de 200 mil personas, con especial atención a quienes residen en áreas tradicionalmente afectadas por largos traslados y una limitada oferta de transporte público.

Gobierno CDMX presentó el proyecto de las líneas 4, 5 y 6 del Cablebús (X/ @ClaraBrugadaM)
Gobierno CDMX presentó el proyecto de las líneas 4, 5 y 6 del Cablebús (X/ @ClaraBrugadaM)

¿Cuándo terminarán las obras del Cablebús en CDMX?

Raúl Basulto Luviano, titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX(Sobse), explicó que la construcción de las Líneas 4, 5 y 6 se realizará conforme los tiempos gestionados para la conclusión de cada una de las estaciones. La primera línea que empezará con las obras civiles se trata la línea que conectará el Metro Universidad de la Línea 3 con el Pedregal.

PUBLICIDAD

El tiempo estimado para la ejecución de los proyectos de las tres nuevas líneas de Cablebús es de 2 a 2.5 años; de acuerdo con las autoridades se espera que la conclusión de la Línea 4 sea a finales de 2028.

La construcción de estas líneas contempla más de 100 mil metros cuadrados de obra, con un avance actual del 20 por ciento y una proyección de alcanzar el 40 por ciento hacia finales del presente año. Brugada Molina también recordó que la Línea 4 del Cablebús, que conectará la parte alta de Tlalpan, en el Pedregal de San Nicolás, con el Metro Universidad, cuenta con financiamiento del Gobierno Federal. Se estima que la Línea 4 beneficiará a más de 55 colonias y pueblos originarios.

Autoridades iniciaron la construcción de la Línea 4 del Cablebús CDMX (X/ @ClaraBrugadaM)
Autoridades iniciaron la construcción de la Línea 4 del Cablebús CDMX (X/ @ClaraBrugadaM)

Así serán las Línea 4, 5 y 6 del Cablebús CDMX

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, detalló que la Línea 4 del Cablebús tendrá una longitud aproximada de 11.4 kilómetros y requerirá la instalación de más de 70 postes. Esta obra se concentrará principalmente en la alcaldía Tlalpan y atenderá una demanda estimada de más de 65 mil personas.

En relación con la Línea 5, García Nieto informó que contará con 15.4 kilómetros de extensión, más de 90 postes, 12 estaciones y 450 cabinas. Este sistema permitirá el traslado de 146 mil habitantes pertenecientes a diversas colonias y pueblos de las alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras. La línea se ramificará desde San Bartolo Ameyalco y Oyamel, convergiendo ambas en la estación El Tanque para continuar hasta Metro Mixcoac, con un tiempo estimado de recorrido de 45 minutos.

Sobre la Línea 6, el secretario puntualizó que abarcará 12.4 kilómetros, unirá Milpa Alta con Tláhuac y dispondrá de siete estaciones, más de 65 postes y 270 cabinas. El trayecto completo podrá realizarse en un periodo de entre 35 y 40 minutos, con una capacidad para responder a la demanda de 45 mil personas. Además, beneficiará a más de 186 mil habitantes que residen en 46 colonias y pueblos originarios ubicados a lo largo de su recorrido.

Estaciones de la Línea 4 del Cablebús

(YouTube/@GobCDMX)
(YouTube/@GobCDMX)

La Línea 4 que partirá del Centro de Transferencia Multimodal (CETRAM) Universidad con dirección al Pedregal está conformado de por nueve estaciones, las cuales son:

  • Universidad
  • Cantera
  • Perisur
  • Vasco de Quiroga
  • Campo Xóchitl
  • CEFORMA
  • Deportivo Independencia
  • Cultura Maya
  • Pedregal de San Nicolás

Temas Relacionados

CablebúsCDMXLínea 4Clara Brugadamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

México vs Panamá en semifinales de los Centroamericanos: ¿Cómo quedó el partido?

La Selección Mexicana superó con goleada incluida a la escuadra canalera para estar a un paso de la medalla de oro en Santo Domingo 2026

México vs Panamá en semifinales de los Centroamericanos: ¿Cómo quedó el partido?

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de agosto? L5 del MB con retrasos por manifestación

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de agosto? L5 del MB con retrasos por manifestación

¡En pleno vuelo! Exigen a Mikel Arriola el regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano

Captaron durante un vuelo al comisionado de la Federación Mexicana de Futbol y fue cuestionado de manera sorpresiva por otro pasajero

¡En pleno vuelo! Exigen a Mikel Arriola el regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano

Antoine Griezmann se rinde ante Obed Vargas en medio de rumores de su salida: “Nació para el Atleti”

El mexicano celebra su cumpleaños 21 en la búsqueda por consolidarse en Europa con el aval público del ídolo colchonero como su mentor

Antoine Griezmann se rinde ante Obed Vargas en medio de rumores de su salida: “Nació para el Atleti”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

Así luce la escena del crimen donde el influencer César Gastélum fue asesinado: hay veladoras y las huellas del ataque

Fiscalía de Oaxaca captura al presunto homicida del exalcalde Pedro Martínez Barroso: lo ligan a “Los Rusos”

Ken Salazar pide dejar atrás el caso del Mayo Zambada y enfocarse en la seguridad en México

Esposas, novias, familiares y empleadas: las mujeres del CJNG buscadas por EEUU y su papel en la organización

ENTRETENIMIENTO

Ese Pérez defiende a Memo Schutz tras críticas sobre su físico por parte de Masad Altamimi

Ese Pérez defiende a Memo Schutz tras críticas sobre su físico por parte de Masad Altamimi

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

Ese Pérez asegura que Masad Altamimi está protegido por Karina Torres en La Casa de los Famosos 2026

Trainspotting vuelve a cines de México en 4K: esta es su fecha de estreno

Masad Altamimi casi ‘explota’ en LCDLF: estos son los peligros de aguantarse los gases durante más de 12 horas

DEPORTES

México vs Panamá en semifinales de los Centroamericanos: ¿Cómo quedó el partido?

México vs Panamá en semifinales de los Centroamericanos: ¿Cómo quedó el partido?

¡En pleno vuelo! Exigen a Mikel Arriola el regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano

Antoine Griezmann se rinde ante Obed Vargas en medio de rumores de su salida: “Nació para el Atleti”

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo va el partido de 4tos de Final?

Kyle Fletcher silencia a la Arena México al derrotar a Máscara Dorada en una noche internacional de AEW, NJPW, MLW y ROH