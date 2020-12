“A ciegas”, el thriller psicológico donde nada es lo que parece

El próximo lunes 14 de diciembre a las 10 de la noche, se estrenará en el canal de televisión TNT un nuevo thriller psicológico llamado “A Ciegas” (Sightless), lo que significará su debut en las pantallas mexicanas.

Este vanguardista proyecto cinematográfico es la ópera prima del joven director y guionista Cooper Karl. Está protagonizada por la famosa actriz e influencer de YouTube, Madelaine Petsch y el actor Alexander Koch. La cinta se estrenó en el festival de cine independiente Danza Con Filmes (Dance With Films) el 2 de septiembre pasado.

Se trata de un thriller psicológico que comienza cuando una violinista llamada Ellen Ashland (Madelaine Petsch) es atacada y rociada con gas pimienta a mitad de la noche por un misterioso delincuente cuyo rostro está cubierto por una máscara de gas y una peluca. La protagonista puede luchar con su vida y sobrevivir a este salvaje ataque aunque no sin terribles consecuencias. El gas que es rociado sobre sus ojos ocasiona que Ellen pierda la vista.

A Ciegas de Cooper Karl se estrenará el lunes 14 de diciembre a las 10 pm en TNT

La historia continúa cuando la protagonista está reconstruyendo su vida, acostumbrándose poco a poco a percibir el mundo que la rodea con los restantes cuatro sentidos. La violinista es asistida en este complicado proceso por uno de los más capacitados y recomendados enfermeros, cuyo nombre es Clayton (Alexander Koch), quien no tardará en sentirse románticamente atraído por Ellen. Todo parece desenvolverse con suma normalidad y calma; no obstante, cuando no puedes ver, nada es lo que parece. El velo de cotidianidad se desprende y siniestras presencias comienzan a ser percibidas en el hogar ¿Qué peligros se esconderán tras la oscuridad de la ceguera?

¿Qué podría salir mal?

Madelaine Petsch nació en el seno de una familia sudafricana que vivía intermitentemente entre Sudáfrica y el estado de Washington en los Estados Unidos. A pesar de ser muy joven, tiene sólo 26 años, ha participado en las películas “The Hive”, “La Maldición de la Bella Durmiente”, “F the Prom” y “Polaroid”. También tiene un rol principal desde el 2017 en la serie “Riverdale” y ha participado en otras series como “Los Simpsons”, “Instant Mom” y “Actuando por una Causa”. Su canal de YouTube tiene más de 6 millones de subscriptores y sus videos tienen casi 216 mil millones de visualizaciones.

Alexander Koch es particularmente conocido por haber tenido el rol protagónico de Junior Rennie en la serie de tres temporadas, “Bajo el domo” que fue producida por Steven Spielberg e inspirada en la homónima novela de terror de Stephen King.

Madelaine Petsch. REUTERS/Danny Moloshok





El escenario de esta tétrica película de terror se desenvuelve sobre todo en el interior de un departamento común y corriente. No obstante, el director de cinematografía, Andrew Jeric, fue capaz de construir en cada toma y en cada plano, un verdadero espectáculo visual en el que los colores, los ángulos y la luz hablan por sí mismos. Los escenarios más prosaicos se insertan en el lenguaje cinematográfico, narrando por sí mismos la parte más introspectiva e intima de esta macabra película de terror psicológico.

A Ciegas, sin duda es un thriller lleno de tensión y suspenso que seguramente te tendrá en el filo del asiento con el corazón pendiendo de un hilo.

Será estrenada el lunes 14 de diciembre a las 10 pm por el canal TNT. Encuentra más información de éste y los próximos estrenos de TNT en www.tntla.com/tntoriginal.

