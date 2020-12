Encapuchados tomaron la DGAE de la UNAM; causaron destrozos y sustrajeron comida de la Facultad de Veterinaria

Las instalaciones de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), han sido tomadas

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que un grupo de 16 encapuchados ingresaron ilícitamente a las oficinas de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), ubicadas en Ciudad Universitaria (CU), causando destrozos a su paso.

El ingreso de los jóvenes ocurrió la tarde del lunes, y tras hacer la toma, personal de seguridad de la Universidad acudió al lugar para entablar un diálogo, conocer sus demandas y solicitarles que abandonaran el lugar, sin embargo, estos se negaron a hacerlo.

El comunicado de la UNAM señaló que durante la noche, algunos de los encapuchados salieron de las oficinas de la DGAE, causando estragos en vehículos y otras instalaciones universitarias, además, “sustrajeron alimentos que son producidos y comercializados en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.”

Los jóvenes encapuchados pertenecen al grupo autodenominado Difusión Comunista Anárquica, quienes transmitieron en sus redes sociales videos para documentar los hechos y quedara constatada su versión.

Los jóvenes denunciaron que en ese momento los miembros de seguridad de la UNAM estaban amedrentando a los jóvenes encapuchados (Foto: Difusión Comunista Anárquica)

En el material que subieron, los encapuchados leyeron su pliego petitorio a las representantes de la UNAM, asimismo les hicieron entrega de una fotocopia del mismo. No obstante el comunicado oficial señala que estos no externaron a las autoridades sus motivos de la toma.

Los jóvenes denunciaron que algunos de los miembros fueron hostigados cuando se retiraron de las oficinas de la DGAE, y que una de ellas se encontraba temporalmente desaparecida.

De tal modo, pidieron que las autoridades universitarias no reprendan a las y los jóvenes que se les unirán en los siguientes días a acuerpar la toma.

¿Cuáles son sus exigencias?

De acuerdo a Difusión Comunista Anárquica, la acción es para que la baja extemporánea de asignaturas se extienda a la comunidad universitaria de nivel medio superior, es decir, se incluya a los estudiantes de los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) y de todos los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria.

Los encapuchados explicaron por qué tomaron oficinas administrativas y no facultades (Foto: Difusión Comunista Anárquica)

Para evitar que los alumnos no dejen sus estudios, exigen que no se tome en cuenta el pase reglamentario este ciclo escolar 2020-2021. Señalan quienes tuvieron que darse de baja temporalmente a causa de la contingencia sanitaria no se verán afectados de este modo.

Asimismo, que se reintegre a la matrícula universitaria y se libere a su compañero Adán Fernández, quien se encuentra preso luego de un ataque porril en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, durante la exigencia del cese de la violencia de género.

Según los jóvenes la adaptación a la modalidad virtual por la pandemia de COVID-19 fue “caótica, estresante y en algunos casos imposible”.

Apuntaron que, no se dio la capacitación suficiente a profesores y alumnos para adaptarse, lo cual provocó que aumentara la deserción escolar.

Entre sus exigencias está la liberación de uno de sus compañeros (Foto: Archivo/Cuartoscuro)

“En este sentido han sido varios profesores quienes no han impartido ninguna clase durante el ciclo escolar en modalidad virtual, así como también ha incrementado la cantidad de alumnos que tuvieron que desertar y darse de baja del presente ciclo”, señalan en el pliego.

Además, señalan que no se ha dado seguimiento a las denuncias hechas en 2019 y 2029 en contra de los profesores, quienes ahora han extendido sus comentarios ofensivos en las clases en línea.

Los jóvenes apuntan que la falta de vigilancia en los espacios universitarios, ha generado el regreso de grupos porriles a atacar a los estudiantes organizados, aún con la pandemia.

Finalmente detallaron que al tomar las oficinas administrativas dirigen su protesta a las autoridades para no afectar a la comunidad estudiantil con la invasión de facultades o colegios.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Regreso a clases en México: en qué estados podrán reabrir escuelas a partir de enero de 2021

Nutrición humana: esta es la nueva licenciatura de la UNAM

UNAM: cuándo inician las vacaciones de invierno