“Llamo a la gente a tenerle miedo al COVID”: Miguel Barbosa anunció cambio a semáforo naranja en Puebla

Miguel Barbosa informó que en las últimas 72 horas se registraron 18 fallecimientos y 209 nuevos contagios en Puebla (Foto:Twitter/@MBarbosaMX)

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que, a diferencia de lo que señala el semáforo epidemiológico federal, para su gobierno el semáforo estatal ya no es amarillo, sino naranja. Anunció que este viernes comunicará nuevas medidas y cambios en las autorizaciones de reapertura.

Barbosa Huerta responsabilizó a la ciudad de Puebla del crecimiento de los contagios, como consecuencia del aumento en la movilidad y el comercio ambulante, y llamó a la ciudadanía a no perder el miedo al virus.

“Llamo a la gente a tenerle miedo al COVID. No le perdamos el miedo al COVID. El COVID sí mata. Todos hemos visto, sufrido la pérdida de familiares, amigos que se descuidaron por un momento. Tengámosle miedo al COVID”, expresó.

La capital de Puebla concentra el mayor número de contagios de COVID-19 (Foto: Archivo)

Barbosa informó, durante su rueda de prensa matutina, que en las últimas 72 horas se registraron 18 fallecimientos y 209 nuevos contagios de COVID-19 en Puebla, de los cuales 160 se produjeron en la capital del estado.

“Puebla capital es el centro del contagio en el estado, todas las demás regiones están en amarillo, estable. Puebla capital está creciendo exponencialmente y lleva al estado a tomar la decisión de pasar de amarillo en el estado a color naranja”, afirmó el gobernador.

De acuerdo con Barbosa, el comercio en las calles y mercados de la ciudad de Puebla “está desbordado y sin control”, por lo que llamó al ayuntamiento a asumir su responsabilidad para regular la situación, tomar decisiones y dialogar con las organizaciones.

Afirmó que el gobierno estatal va a participar en la atención del problema a pesar de ser un asunto “de competencia exclusiva del ayuntamiento”. “Llamamos al ayuntamiento de Puebla a tomar decisiones para controlar el comercio ambulante, y a actuar para controlar los contagios”, reiteró el mandatario a través de Twitter.

El gobernador poblano responsabilizó al comercio en la calle del aumento en los contagios (Foto: EFE/José Méndez)

El gobernador advirtió que la estructura de congelación necesaria para mantener la vacuna de COVID-19, así como su distribución y aplicación a la ciudadanía suponen un proceso “no rápido”, por lo que no se debe subestimar el riesgo persistente del virus. “El anuncio de la vacuna no resuelve. Será la vacuna, no su anuncio”, advirtió para evitar que la población baje la guardia ante la noticia.

La medidas que se anunciarán este viernes no serán cierres de establecimientos, según adelantó el gobernador, sino que la administración pública debe “revisar copetes” en cada una de las medidas de autorización para la reapertura.

A través de sus redes sociales, el Gobierno de Puebla invitó a a la ciudadanía a sumarse al “pacto comunitario” para garantizar una reapertura responsable y evitar rebrotes de COVID-19 en la entidad.

Casos positivos, sospechosos y negativos a nivel federal presentados el 2 de diciembre (Foto: Ssa)

José Antonio Martínez García, el secretario de Salud estatal, explicó durante la rueda de prensa que, con la actualización de las últimas 72 horas, Puebla alcanza los 1,072 casos activos en 57 municipios, con 442 pacientes hospitalizados (82 de ellos intubados).

El funcionario detalló que de las personas internadas 139 están en unidades de la Secretaría de Salud, 127 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 63 en hospitales privados, 54 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), 39 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabadores del Estado (ISSSTE), 11 en el Hospital Universitario, y nueve en el Hospital Militar Regional.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Red de sobornos en EEUU involucra a funcionarios de Pemex: Vitol conspiró en los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador

Libraron orden de aprehensión contra Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya

“Toda la inversión que el presidente López Obrador da a Pemex no tiene sentido”: el implacable análisis de la ONU al rescate petrolero