“Una vergüenza”: PAN señaló a AMLO por falta de resultados en combate contra violencia de género y feminicidios

La violencia de género en México es considerada "otra pandemia" además de la de COVID-19 (Foto: Claudio Cruz/ AFP)

La oposición calificó este lunes como una “vergüenza” el trabajo de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en sus primeros dos años de gobierno con respecto al combate de la violencia de género y feminicidios.

“A dos años del gobierno de López Obrador los resultados para proteger a las mujeres son una vergüenza. Este gobierno no ha dado resultados”, aseguró la senadora del PAN (Partido Acción Nacional), Kenia López Rabadán, presidente de la comisión de Derechos Humanos.

La legisladora destacó que en esta administración “se ha desestimado la violencia en contra de las mujeres”, generando “una nueva deuda histórica”, debido a que, en su opinión, México vive dos pandemias: “la ocasionada por el COVID-19 y la causada por la violencia, especialmente la que se ejerce contra las mujeres”.

La senadora panista López Rabadán (centro) aseguró que la falta de resultados del gobierno de AMLO es una nueva "deuda histórica" (Foto: Cortesía Senado mexicano)

En su argumentación, la senadora panista retomó el documento oficial titulado “Información sobre violencia contra las mujeres”, publicado el 25 de noviembre de este año por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, comparando los meses de enero a octubre de 2019 con el mismo periodo de 2020.

En el texto, emanado del gobierno de López Obrador, las víctimas de homicidio doloso han aumentado en un 3% y las de trata de personas un 12.3%, indicó, mientras que las denuncias por violencia familiar incrementaron un 3.4% y por violencia de género un 26 por ciento.

Asimismo, las llamadas de emergencia al 911 (número de emergencia) para reportar incidentes de violencia contra la mujer aumentaron un 40% y las de hostigamiento o acoso sexual un 12%, explicó López Rabadán.

Las llamadas al 911 por violencia de género alcanzaron su pico máximo este año (Foto ilustrativa: José Jácome/ EFE)

Para la senadora, “la falta de compromiso de este gobierno para erradicar la violencia en contra de las mujeres y niñas ha quedado de manifiesto en cada una de las declaraciones que emite el titular del Ejecutivo federal”.

Esto, porque no sólo desestima los datos oficiales, sino que también diluye los feminicidios dentro de los homicidios que se cometen en el país. “Tampoco es capaz de reconocer que en nuestro país existen los feminicidios y nos asesinan por el hecho de ser mujeres”, dijo.

La semana pasada, López Obrador aseguró, tras ser preguntado en conferencia de prensa sobre si considera que los homicidios y los feminicidios tienen la misma causa, el mandatario respondió: “En general sí, porque ha habido una desintegración de las familias, pérdida de valores, entonces si necesitamos luchar por una sociedad mejor”.

Por su parte, la doctora Patricia Olamendi Torres de la organización “Nosotras Tenemos Otros Datos” afirmó en la misma rueda de prensa que en México son asesinadas 11 mujeres al día, una de ellas en el Estado de México. “Es inaudito que en nuestro país la violencia en contra de las mujeres también la ejerza el Estado al criminalizar la protesta y perseguir al movimiento feminista”, dijo.

La defensora de derechos humanos agregó que en México “los agresores de las mujeres quedan impunes ante la indiferencia de las autoridades, ya que falta perspectiva de género en las instituciones”. “Desde el gobierno se reproducen los estereotipos de discriminación y violencia en contra de las mujeres y niñas, rigiéndose sistemáticamente por una cultura patriarcal”, añadió.

Las cifras son desgarradoras, siete de cada 10 mujeres viven violencia, cuatro de cada 10 violencia sexual y cinco de cada 10 son golpeadas

Sin embargo, remarcó la activista, “desde la presidencia de la República se invisibiliza la situación de las mujeres”, ya que la emergencia sanitaria no sólo puso al descubierto la violencia que se vive en los hogares, también la desigualdad económica: sólo cuatro de cada 10 mujeres tiene un empleo formal, es decir, el 57% no tiene un empleo o no cuenta con un ingreso.

Las manifestaciones feministas han culminado en muchas ocasiones con agresiones de la policía, incluida la de Cancún, donde incluso dispararon balas reales (Foto: Elizabeth Ruiz/ Cuartoscuro)

Y es que, durante los primeros 10 meses de 2020 se han confirmado 777 feminicidios en el país, de acuerdo con cifras oficiales. Esto es menos del total de 937 en 2019 y de las 892 totales de 2018, sin embargo, es superior a 2015 con 411; 2016, con 605; y 2017, con 742. El punto más alto fue durante diciembre de 2018 con un total de 98 casos.

Por otro lado, abril de 2020, con 26,171 llamadas al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, se convirtió en el periodo con el mayor registro desde enero de 2016, cuando comenzó a consignarse esta estadística.

Pero eso no sería todo. Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) destacó en abril pasado que, de acuerdo con datos oficiales, cada día unas 10 mujeres son víctimas de feminicidio en alguna parte del país, lo que equivale a que en promedio ocurra este delito cada 2.4 horas.

