“Sin maíz no hay país”: AMLO pidió ayuda a productores para evitar que aumente el precio de la tortilla

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los productores de harina de maíz para que “ayuden” a que no exista un aumento en el precio de la tortilla.

“A pesar de las circunstancias de la pandemia, no están aumentando los energéticos. Se han portado muy bien los empresarios de México, muchos no despidieron a sus empleados pese a la crisis, por eso les quiero pedir a los que producen la harina de maíz que nos esperen, no es un decreto o una orden, es una solicitud amigable para que esperemos unos meses porque necesitamos acabar con esa mala costumbre de que terminaba un año iniciaba otro y comenzaban los aumentos. Sin maíz no hay país”, declaró el mandatario mexicano.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dijo que no hay razones para que aumente el precio de la harina de maíz, pues la cosecha de maíz y el precio de los energéticos no han tenido aumentos, sino que han presentado una disminución con respecto a 2019.

