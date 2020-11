“Ya no nos desaparecen, ahora nos atacan en redes sociales”: Frida Guerrea acusó a AMLO de cobijar a youtuberos que orquestan ataques a periodistas

En la conferencia mañanera del presidente López Obrador, la activista y periodista Frida Guerrera hablo sobre el constante hostigamiento que sufren en redes sociales las periodistas que ponen en la mesa el tema de género y acusó al jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de arropar a grupos de youtuberos que orquestan estas campañas de acoso.

En palabras de la periodista, esta fue la acusación al mandatario:

Desgraciadamente estos grupos de youtuberos que están ligados, o son cercanos a presidencia, son los orquestadores de estas campañas y yo creo que sí sería importante para todas nosotras, también, que desde presidencia hubiera también este arropo, este abrazo

López Obrador respondió negando categóricamente esta afirmación “nosotros no tenemos ningún grupo de comunicadores. No se orquesta nada desde la presidencia. Se los puedo garantizar. No estamos a favor de estas prácticas porque las hemos padecido”.

El presidente también comentó que en este sexenio ya no se persigue ni asesina periodistas a manera de respuesta, Frida Guerra increpó: “en efecto, ya no nos están desapareciendo o levantando, como sucedía en otros gobiernos ahora nos destrozan en redes sociales […] Hay hordas dedicadas”. Después subrayó los graves efectos del acoso en redes sociales a las activistas y periodistas “No nada más necesitan asesinarnos físicamente, sino que nos aniquilan psicológicamente, emocionalmente a nivel de autoestima. El impacto sobre todo en las mujeres periodistas es altísimo nos ha puesto en el ojo del huracán a muchas de nosotras”.

(Foto: Captura de Pantalla)

Frida Guerrera puntualizó su postura frente a la actual administración afirmando: “todos lo queremos, la mayoría de los que estamos en este país, los que venimos a las mañaneras, los que votamos por usted, y no por el hecho de que hayamos votado por usted implica que no también digamos los errores que hay y eso es justamente lo diferente y lo maravilloso de este gobierno que no teníamos antes. Esta democracia”.

Horas después, esta discusión circuló en redes sociales y la activista, tal como comentó al presidente en la mañana, fue agredida por múltiples usuarios de Twitter. que utilizaron insultos como “Feminazi”, “llorona” y la acusaron de colaborar con el “PRIAN” para atacar López Obrador.

No todas las reacciones en redes sociales fueron en contra de la periodista. Figuras mediáticas de Twitter como Renata Turrent y “El Mijis” hicieron mensajes de apoyo. Turrent comentó: “Increíble la cantidad de machitos atacando a @Fridaguerrera cuando va a la mañanera. Curioso porque Frida ha luchado por las mujeres y acompañado el obradorismo por mucho más tiempo que la mayoría de nosotros/as. Gracias a ella por su trabajo e incansable lucha. Te admiramos”.

“El Mijis”, compartió la siguiente publicación “El mundo se cambia poco a poco; para eso se necesita amor, ganas y muchos huevos @Fridaguerrera existe afuera de una mañanera; me consta que su vida es investigar, colaborar con fiscalías y luchar en tribunales por la justicia de las niñas y mujeres que hoy no tienen voz ni vida”.

Twitter mañanera (Foto: Twitter)

Verónica Villalvazo es una activista y periodista feminista que utiliza el seudónimo de Frida Guerrera para sus labores políticos y profesionales. Es reportera de Cultura Colectiva y Rompeviento TV.

Desde su blog llamado “El Blog de Frida” y su espacio en “Vice La Silla Rota”, Frida Guerrera ha dado difusión y voz casos de feminicidio de todo México. En 2017 su fue la primera persona en cubrir el feminicidio de una menor de edad cuyo cadáver fue encontrado en un terreno baldío. En buena medida gracias a su labor el perpetrador de este terrible crimen fue identificado y llevado a la justicia. También estuvo involucrada en la aprehensión de un feminicida conocido como Óscar N. que asesinó a tres mujeres en la ciudad de Toluca. La valiente labor de la periodista feminista ha puesto en peligro su vida, en julio de 2019 fue amenazada de muerte por mensajes en redes sociales.

