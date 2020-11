“Pensé que era una balacera”; pirotecnia por festejos de Disney Plus en WTC despertó a habitantes de la zona

Los festejos de Disney Plus no tuvieron el resultado esperado (Video: Twitter @RamFrag)

Disney Plus festejó su llegada a México echando la casa por la ventana, sin embargo, esto no fue bien recibido por todos. Resultó que la pirotecnia que lanzó por la noche desde lo alto del World Trade Center (WTC), terminó por despertar y molestar a los vecinos.

A las 00:00 horas de este martes 17 de noviembre la gran empresa de animación lanzó fuegos artificiales e iluminó los alrededores del WTC, ubicado en la colonia Nápoles en la Ciudad de México.

No obstante, la sorpresiva celebración no fue muy bien recibida por los habitantes, pues señalaron que fueron despertados por las detonaciones de la pirotecnia, mismas que relacionaron a las de una balacera.

En redes sociales, también los vecinos de la colonia Del Valle, informaron que el estruendo llegó a sus hogares, ocasionándoles algo de temor; algunos dijeron también escuchar sirenas de patrullas y bomberos.

Algunos afectados dijeron también escuchar sirenas de patrullas y bombero (Foto: Twitter@pabloroms)

“Muy fuertes las explosiones en la Col Nápoles, salí a asomarme a la ventana y no vi que fuera pirotecnia. Ya se escuchan sirenas de bomberos y patrullas…”; “¿Escucharon unas explosiones como por la Condesa? ¿A qué sonaban? ¿2020, qué más quieres de nosotros?”; “Pensé que otra vez era algo de san judas o una balacera pero NUNCA me imaginé el WTC a las 12:00 en fuegos artificiales por algo de Disney”.

“JAJAJA ahora escucho todas las pláticas de los vecinos por el cubo de escaleras y están como si hubiera temblado ‘Yo estaba en el baño y dije Wey, no mames el transformador’ ‘No, a mi me agarró dormida’”; “Asustaron a mi perro, me las van a pagar”; fueron algunos de los comentarios de los habitantes de la zona que se leyeron en redes sociales.

Inclusive, la cuenta de Twitter de los vecinos de la colonia Nápoles (@vecinosnapoles), tuvieron que emitir un mensaje al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) capitalino confirmando que las detonaciones escuchadas eran de la pirotecnia de celebración de Disney del WTC, para que evitaran mandar equipos de emergencia en la zona.

Al mismo tiempo que algunos pobladores se quejaban del barullo, otros comenzaron a compartir los videos del WTC en donde se observa que en la parte superior del edificio están lanzando cohetes y debajo está la imagen de la plataforma de Disney. Esto ayudó a disipar las dudas en quienes no alcanzaban a ver desde su ventana lo que ocurría.

Los propios vecinos alertaron al C5 que se trataba de pirotecnia (Video: @LPalomeros)

Cabe recordar que desde este 17 de noviembre, el servicio de streaming Disney Plus dará servicio en México. Quienes lo contrataron anticipadamente obtuvieron un descuento.

Según la página oficial, la oferta de prelanzamiento tuvo un precio de 1,359 pesos por un año, lo cual representa un costo mensual de 113 pesos; sin embargo, es importante destacar que se trata de una promoción, por lo que estuvo disponible a partir del 3 de noviembre hasta el 16 de noviembre del 2020.

A partir de este día y en adelante el servicio podrá contratarse de manera anual, a un costo mayor ya que la promoción ha vencido. En este caso, se deberán desembolsar 1,599 pesos, es decir, un gasto mensual de 133 pesos. No obstante, si el usuario quiere pagar cada mes, el precio será de 159 pesos mexicanos, lo que representa un costo mayor, pues al final del año terminaría pagando 1,908 pesos.

Cabe destacar que entre las características de Disney Plus se encuentra la posibilidad de crear hasta siete perfiles distintos, además que los padres de familia podrán tener el control de lo que consumen los más pequeños de la casa. Asimismo, será posible descargar producciones de manera ilimitada hasta en 10 dispositivos y los contenidos podrán reproducirse en cuatro pantallas de manera simultánea.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Disney Plus: estos son sus precios en México y la comparación con otros servicios de streaming

Se filtra fecha de estreno de la plataforma Disney+ en México

Disney Plus: varios usuarios denuncian el hackeo de sus cuentas en el servicio de streaming