EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 8 de agosto: fuertes tormentas continuarán azotando varios estados este sábado

Pronóstico de temperaturas máximas este sábado:
- Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Chihuahua (noreste), Tamaulipas (oeste), Michoacán (sur y suroeste) y Guerrero (sur).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas (sureste), San Luis Potosí, Nayarit (norte), Colima, Jalisco (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (norte y sur), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).
Pronóstico de lluvias para este sábado:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (norte, centro y sur) y Nayarit (sur).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco (norte y oeste), Michoacán (norte), Estado de México (oeste), Veracruz (sur) y Oaxaca (suroeste y noreste).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Coahuila (sureste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste y sur), Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (este), Colima, Ciudad de México, Guerrero (centro y este), Puebla (norte), Tabasco (oeste y centro), Chiapas (norte y sur) y Yucatán (norte y este).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Aguascalientes, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Campeche y Quintana Roo.
Autoridades de la Ciudad de México continúan con trabajos de limpieza en distintos puntos de la capital. El viernes, las lluvias más intensas se concentraron en el occidente y centro del país debido al monzón mexicano y la onda tropical número 25, afectando severamente a la CDMX (con desbordamiento del río Magdalena y alerta roja en el sur), además de municipios y ciudades en Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y el Estado de México.
Este sábado 8 de agosto, México tendrá lluvias de fuertes a intensas en gran parte del país. Sinaloa y Nayarit registrarán las precipitaciones más severas, mientras que Sonora, Chihuahua y Durango también tendrán lluvias muy fuertes. El monzón mexicano favorecerá tormentas en el noroeste, y la onda tropical 25 provocará precipitaciones en el occidente y centro. En contraste, continuará el calor extremo en el norte, con temperaturas superiores a 45 °C en zonas de Baja California y Sonora. También persistirá la onda de calor en cinco estados.