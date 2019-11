Al respecto, la compañía ha dicho que el servicio no se ha visto comprometido por ningún tipo de ciberdelincuente, así como que no han encontrado vacíos en lo referente a la seguridad ; no obstante, cuando ZDNet solicitó información específica sobre los sistemas de seguridad que tienen para proteger a los usuarios del secuestro de cuentas, no emitieron ningún tipo de respuesta.