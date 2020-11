Expulsan a dos alumnos de la Prepa 5 de la UNAM, tras la “broma” a Jorge Barrera

Imagen de archivo (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 5 de la UNAM expulsó a dos estudiantes y la suspensión de otros más, quienes estuvieron involucrados en la “broma” a Jorge Barrera Ríos, que desapareció durante varios días.

Mediante un comunicado, la institución académica señaló que conforme a la normatividad universitaria y salvaguardando el debido proceso, se dio seguimiento puntual al acta levantada en días pasados por la mamá de Jorge, por “actos contrarios al respeto que entre sí se deben los miembros de la comunidad universitaria” y que constituyen causas especialmente graves de responsabilidad.

La Escuela Nacional Preparatoria y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechazaron cualquier manifestación de violencia.

La desaparición de Jorge Barrera, de 16 años de edad, ocurrió el 26 de octubre, sin embargo, la denuncia se presentó el 3 de noviembre. El 5 de noviembre fue localizado ileso en las inmediaciones del Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los familiares de Jorge, el pasado 23 de octubre, el joven recibió mensajes de WhatsApp de al menos tres de sus compañeros del grupo 454, quienes le hicieron creer que la preparatoria ya había reabierto y tenía que ir al plantel a presentar un examen de geografía, por lo que el adolescente se trasladó a la institución acompañado de su madre.

Al llegar y percatarse que era una broma, envió un audio a sus “compañeros” de grupo a quienes les reclamó por la “broma” que lo orilló a gastar gran parte de su dinero para ir al plantel.

“Habemos muchos más que no tenemos esa posibilidad, no tenemos la posibilidad de estar todo el día en el Internet tampoco. Mucho menos tenemos Internet fijo en la casa. Hay una pequeña porción que tampoco tenemos luz en la casa. Ese fue mi caso en la secundaria. Entonces, para muchos será como ‘ay, es una bromita’, ‘ay, no pasa nada, pues ya’, ‘ya no te alteres tanto’, pero para mí es difícil. No estamos a disposición de las personas, hay muchos que vivimos lejos, que tenemos que salir a comprar cosas, a hacer cosas para después regresar a la ciudad y vender esas cosas. Hay muchas personas que se quedan sentaditos en sus casas, que nada más comen, hacen su tarea y se acuestan a dormir. Yo que sé, yo no sé sus vidas. Pero en mi caso, yo tengo que hacer cosas, tengo que salir, regresar, no estoy todo el día en mi casa. Dirán que ya lo hice muy largo, pero me pusieron el pie bastante feo”, se escucha en uno de los audios.

De acuerdo con su media hermana, Maribel Alegría, pasaron tres días y sus compañeros seguían burlándose de él y molestándolo. Es por eso que el joven decidió ausentarse.

El 26 de octubre Jorge salió de su casa “como a la 1pm, diciendo que regresaría a las 5 de la tarde, dejando el celular por qué no lo dejaban de molestar”, señaló Maribel.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) emitió una Alerta Amber, con fecha del 3 de noviembre, por la desaparición de Jorge. En esta indicaron que fue visto por última vez en la calle Abejones de la colonia Ampliación Isidro Fabela, perteneciente a la Alcaldía Tlalpan.

Después de la publicación de la ficha, el nombre del joven se viralizó, al igual que los mensajes que mandaron en el grupo de WhatsApp. Usuarios en Twitter pidió la expulsión de los alumnos que le jugaron la broma y no dejaban de molestar al joven.

