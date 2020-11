“No es algo nuevo” la participación de menores de edad en grupos delictivos: García Harfuch

El secretario de seguridad capitalina señaló que las indagatorias determinarán si en el asesinato de los menores participaron más personas o sólo Édgar “N” y Baltazar “N”, quienes fueron vinculados a proceso el pasado fin de semana (Foto: Twitter/@OHarfuch)

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, declaró que en la Ciudad de México la participación de menores de edad en grupos delictivos no es algo nuevo. No obstante, el caso de Alan Yair y Héctor Efraín es particular porque el primero tenía solamente 12 años.

“Desgraciadamente desde hace muchísimos años hemos tenido detenidos menores de edad, 17 años de edad o más chicos, involucrados en homicidios, extorsión, posesión de droga o venta de droga. Aquí lo lamentable y lo más trágico es que había un menor, muy, muy chico, esa es la diferencia que yo encontraría en este caso en particular”, sostuvo García Harfuch, de acuerdo con Excélsior.

García Harfuch señaló que las indagatorias determinarán si en el asesinato de los menores participaron más personas o sólo Édgar “N” y Baltazar “N”, quienes fueron vinculados a proceso el pasado fin de semana.

El funcionario también reveló que se tienen identificadas las organizaciones criminales a las cuales podrían pertenecer los presuntos culpables. Dijo que se trata de dos células que operan en el primer cuadro de la Ciudad de México, y cuyos miembros son perseguidos por los delitos de narcotráfico, homicidio, y extorsión en su modalidad de cobro por derecho de piso.

“Hay pocas cosas tan dolorosas para una nación como que sus niñas, niños y adolescentes se unan a las filas del crimen y acaben teniendo conflictos con la ley, debido a las condiciones de pobreza y marginalidad en la que muchas de ellas y ellos viven”, dijo Olga Sánchez Cordero (Foto: Cuartoscuro)

“Tenemos indicios, indicios, no lo podría confirmar todavía de dos posibles células que, por respeto a la carpeta de investigación no podríamos mencionar en este momento, tenemos dos posibles células que participaron y lo cual confirman estos detenidos, y posibles porque es un proceso y una línea de investigación abierta”, afirmó.

García Harfuch, finalmente, explicó que la Fiscalía General de Justicia capitalina se mantiene trabajando para determinar el motivo del homicidio de Alan Yair y Héctor Efraín, y en cuanto se tenga información al respecto, las autoridades la darán a conocer.

A una semana de darse a conocer el caso de los dos niños descuartizados en una vecindad del Centro Histórico de la Ciudad de México, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que el caso es un indicador de que se debe continuar trabajando “hombro a hombro” en los tres niveles de gobierno para garantizar la protección a los derechos de niños, niñas, y adolescentes.

Afirmó que es “doloroso” para un país que, debido a condiciones de vulnerabilidad, menores de edad se sumen a las filas del crimen. “Hay pocas cosas tan dolorosas para una nación como que sus niñas, niños y adolescentes se unan a las filas del crimen y acaben teniendo conflictos con la ley, debido a las condiciones de pobreza y marginalidad en la que muchas de ellas y ellos viven”, dijo.

En su participación en la inauguración del foro internacional “Desafíos de la Justicia para Adolescentes en México”, Sánchez Cordero señaló que es necesario construir un sistema que genere alternativas para lograr una reinserción exitosa a la sociedad de los jóvenes que cometieron algún crimen (Foto: Cuartoscuro)

En su participación en la inauguración del foro internacional “Desafíos de la Justicia para Adolescentes en México”, Sánchez Cordero señaló que es necesario construir un sistema que genere alternativas para lograr una reinserción exitosa a la sociedad de los jóvenes que cometieron algún crimen.

La secretaria de Gobernación también llamó a un replanteamiento del sistema de justicia para menores y así terminar con los prejuicios y estereotipos que existen alrededor de menores en conflicto con la ley “y para ver a las sanciones más como procesos socioeducativos que les otorguen herramientas para recuperar sus proyectos de vida”.

Sánchez Cordero enfatizó que desde la Secretaría de Gobernación se trabaja para garantizar que la gobernabilidad democrática sea efectiva para toda la población. Sin embargo, “para nosotros la población infantil y juvenil es un grupo muy importante, al cual debemos no solo proteger, cuidar, si no priorizar a la hora de generar políticas públicas”.

