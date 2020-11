Después de 12 horas como rehén, el director de una cárcel en Hidalgo fue liberado por un preso

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, tras varias horas de diálogo y al verse copado por elementos de seguridad de distintas instituciones, el interino decidió liberar al director y entregarse a las autoridades (Foto: EFE/Archivo)

Mauricio Delmar, secretario de Seguridad de la entidad federativa mexicana de Hidalgo, afirmó que durante la madrugada de este jueves, a través de una negociación, fue liberado después de 12 horas de permanecer retenido el director del penal de La Lima: había sido tomado como rehén por uno de los internos, el cual exigía que lo dejaran en libertad.

Identificado como E.H.S, de 27 años de edad, estaba detenido desde el 2015 por el delito de asalto agravado y se mantenía cumpliendo una sentencia de 12 años de prisión.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), tras varias horas de diálogo y al verse copado por elementos de seguridad de distintas instituciones, el interino decidió liberar al director y entregarse a las autoridades.

En un intento para evadir la justicia sometió a uno de los custodios e ingresó a un área donde halló un arma de fuego, reportó El Universal. No obstante, no pudo ingresar al banco de armas del penal.

El criminal tomó como rehén al director del penal de La Lima, Jorge Sánchez, además de disparar en contra y herir a otros dos custodios, quienes fueron trasladados en una ambulancia a una clínica de la región Huasteca.

A la escena se trasladaron un centenar de agentes de seguridad, entre ellos elementos de la Policía Municipal, de Investigación, Estatal, y la Guardia Nacional.

Se evitó el ingreso de los elementos al penal debido a que el sujeto, identificado solamente como E.H.S, se encontraba armado y por el riesgo en el que se encontraba la población carcelaria, especialmente los custodios y los directivos.

El director fue liberado durante la mañana de este jueves mediante el diálogo. El medio también señaló que se encuentra estable, sin ninguna lesión, y sin problemas de salud.

El interno fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar los delitos incurridos: podría ser acusado de lesiones, retención ilegal de la libertad, y tentativa de homicidio (Foto: EFE/Archivo)

Por su parte, el interno fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar los delitos incurridos: podría ser acusado de lesiones, retención ilegal de la libertad, y tentativa de homicidio.

Después del suceso, las autoridades indicaron que se analizarán los protocolos para evitar que vuelva a ocurrir algún incidente similar en el resto de los penales. El Centro de Readaptación Social (Cereso) de la Lima está localizado en el municipio de Jaltocan, en la sierra hidalguense, y es el único en el estado de mediana seguridad.

Delmar Saavedra declaró el pasado miércoles que no se trataba de un motín sino de la retención del director del Cereso. “No hay fuga, no hay riña y no hay motín, es una persona privada de la libertad que tiene tomado al director del penal”, afirmó el funcionario, de acuerdo con La Jornada. “Está pidiendo que le abran las puertas”.

Además, declaró que no iban a ceder. “No va a suceder, lo estamos enfrentando puntualmente”. Dijo que la situación “está bajo control, no hay riesgo de fuga, la ciudadanía puede estar tranquila”.

