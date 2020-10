“Nos va a tragar”: automovilistas captaron a un jaguar paseando en una autopista de Nayarit

Dos hombres que circulaban por la autopista Jala-Compostela, en el estado de Nayarit, fueron sorprendidos por el avistamiento de un jaguar trotando tranquilamente por el asfalto.

El inusual momento fue grabado por el conductor y difundido en las redes sociales la tarde de este 28 de octubre.

En el video de apenas 12 segundos se puede observar como el majestuoso felino transita por el carril de alta velocidad; a su vez, el hombre que conduce baja la ventanilla del automóvil para filmarlo de mejor forma, mientras que su copiloto le advierte con cierto tono de humor “ nos va a tragar el hijo de la chingada ”.

Posteriormente se observa cuando el jaguar salta el muro de contención que divide los carriles en ambas direcciones, para que desaparecer a lo lejos.

En 2018 se inauguró la autopista Jala-Compostela (Foto: Presidencia de México)

Hasta el momento, el video tiene más de 21 mil reproducciones en Twitter y decenas de comentarios:

“Sí, pobres animales no pueden atravesar. No se pensó en la fauna al hacer esos muros”, “¡Qué belleza de felino! Pero que difícil que ya no cuente con su hábitat”, “Si esto sucede en una autopista en Jalisco, imaginemos qué pasaría cerca de una selva donde el número de jaguares es considerablemente mayor”, fueron algunas de las reacciones.

Cabe señalar que la autopista donde fue captado este felino, fue inaugurada en 2018 con el fin de reducir el tiempo de traslado que se hacía desde Guadalajara en el estado de Jalisco y el complejo turístico conocido como Riviera Nayarit.

Sin embargo, en los últimos meses ha estado cerrada la circulación en ambas direcciones debido a obras de reparación y contención de taludes.

Un ejemplar fue atropellado en autopista de Campeche (Foto: Twitter/rosaliliatorrs)

Pero hace unas semanas en el estado de Campeche, una jaguar hembra no corrió con la misma suerte. Y es que el pasado 9 de octubre, fue encontrado en el kilómetro 10 del tramo El Rey-San Francisco Kobén, su cadáver de mediana edad.

Al lugar de los hechos acudieron bomberos y agentes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual presumiblemente perdió la vida al instante de ser atropellada por un vehículo que se dio a la fuga.

“ Desconocemos quién pudo haber atropellado al animalito ”, dijo Justo Ancona, subdirector de Bomberos de Campeche, en entrevista con medios locales.

Colocan GPS a un ejemplar

El jaguar es un animal muy activo, ya que recorre hasta 5 kilómetros diarios es busca de alimento y agua (Foto: Archivo)

Por otra parte, en respuesta a una denuncia por depredación cerca de la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales Nayarit, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) coordinó a inicios del pasado mes de julio la captura de una hembra de jaguar de aproximadamente cinco años, a la que le colocaron un collar GPS.

“El objetivo es obtener datos que permitan conocer sus desplazamientos dentro de la Reserva de la Biosfera y fuera en el Corredor Biológico Mexcaltitán-Mezcales-Tuxpan-Río San Pedro, altamente fragmentado por las actividades productivas humanas”, informó la Conanp en un comunicado.

El jaguar es el felino de mayor tamaño en América y el tercero en el mundo, después del tigre y el león, y es una especie en peligro de extinción.

De acuerdo con la Profepa, el jaguar en México se localiza desde el sureste hasta el Río Bravo en el Golfo y en la Sierra Madre Occidental en la costa del Pacífico, hasta los límites con Belice y Guatemala.

Actualmente los Estados donde se encuentran las poblaciones más importantes de jaguar son Campeche, Chiapas y Quintana Roo.

