Violencia y daños: el CECyT 13 fue tomado y se convirtió en la cuarta escuela invadida en octubre

Las instalaciones del CECyT 13 fueron tomadas por encapuchados durante la noche del 27 de octubre (Foto: Twitter/@IPN_MX)

La noche de este martes 27 de octubre fueron tomadas las instalaciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 13, “Ricardo Flores Magón” del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por un grupo de personas encapuchadas.

Ingresaron de manera violenta al plantel ubicado en la calzada de Tlalpan, en la alcaldía Coyoacán, y comenzaron a destruir el mobiliario, cristales y a realizar pintas, entre las que destaca la leyenda “No más educación para ser esclavos”.

Con parte del mobiliario construyeron una barricada en la entrada de la escuela para que nadie pudiese ingresar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dieron parte de los hechos. Posteriormente, vecinos y autoridades del CECyT 13 acudieron a agredir verbalmente a los encapuchados, quienes mantuvieron la toma.

La vocacional 13 se suma a las tomas realizadas por la Facultad de Química de la UNAM, el CECyT 4 y el COLBACH 9 (Foto:Ginnette Riquelme/AP)

Hasta el momento, el Politécnico no ha manifestado ninguna postura respecto a estos hechos.

Cabe recordar que el 10 de marzo, el director de aquel momento del CECyT 13, Germán Grduño Herrera, presentó su renuncia al cargo luego de que se colocara un “tendedero de denuncias”, en donde se dieron a conocer diversos casos en contra de maestros y alumnos, hechas por la comunidad estudiantil, en las que se acusaba de acoso sexual.

Es el segundo plantel del IPN que ha sido tomado, pues el 11 de octubre, diversas colectivas feministas ingresaron al CECyT 4 “Lázaro Cárdenas” para exigir justicia contra la violencia de género.

Estas vocacionales del IPN se unen a las protestas que otras escuelas han realizado en sus respectivas instalaciones durante las últimas semanas. Por ejemplo la Facultad de Química (FQ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El profesor Cucutémoc Chiapa Monroy fue acusado de presuntamente golpear a una mujer antes de comenzar una clase (Foto: Twitter/@CdeBachilleres)

El plantel ubicado en Ciudad Universitaria (CU) fue tomado por la Colectiva Toffana, quienes anunciaron por medio de Facebook que habían ingresado el pasado 15 de octubre de manera pacífica y sin violencia.

La problemática en la FQ nació luego de que el 11 de octubre, una alumna de la facultad hiciera pública una denuncia en contra de su expareja, quien también estudia en el mismo plantel. Reclamó abusos físicos y sexuales en su contra.

Posteriormente acusaron a dos profesores, Mario Chin y Arturo Zentella, de expresar comentarios sexuales y de burla hacia la violencia contra la mujer. Ambos fueron separados de “cualquier contacto con estudiantes”.

Las diversas protestas en planteles educativos son para combatir la violencia contra la mujer dentro de las instalaciones (Foto: Galo Cañas/Cuaroscuro)

La UNAM, a través de un comunicado, señaló que luego de diversas mesas de diálogo fueron entregadas las instalaciones de la Facultad de Química. La institución educativa se comprometió a atender las demandas de estudiantes que han denunciado violencia de género y acoso sexual.

Otra escuela que fue tomada durante el mes de octubre fue el Colegio de Bachilleres plantel 9 de Aragón.

“Rebeldía Negra” fue el colectivo que se adjudicó la irrupción al plantel, la cual se realizó el pasado 27 de octubre, luego de que se publicaran varias denuncias contra alumnos y profesores en su página de Facebook.

“Pudimos ser como el resto de la gente”, “No me enseñas, me acosas”, “Colegio de encubridores” fueron algunas de las pintas realizadas dentro del COLBACH 9 después del ingreso de los encapuchados.

Mobiliario roto, cristales estrellados y pintas han sido la manera de protestar de los diversos colectivos y grupos (Foto: Isabel Mateos/ Cuartoscuro)

En días pasados, se dio a conocer el caso del profesor Cucutémoc Chiapa Monroy, quien fuera exhibido por presuntamente golpear a una mujer antes de iniciar una de sus clases.

Para este caso, el Colegio de Bachilleres emitió un comunicado donde informó que había separado de sus funciones a Chiapa Monroy, sin embargo, la jefa de la materia de Física y Geografía, Martha Espinosa Hernández, indicó que el sonido escuchado fue de un televisor.

Junto con la Unión de Estudiantes Disidentes del Colegio de Bachilleres, “Rebeldía Negra” irrumpieron en las oficinas de la Dirección General de Secundarias Técnicas para causar destrozos. Posteriormente ingresaron a las Oficinas Centrales del Colegio de Bachilleres para realizar los mismos actos.

