“Al que le valga madre el coronavirus, que levante su cerveza”: realizan baile masivo en Toluca sin medidas sanitarias

Pese a COVID-19, realizan baile masivo en Toluca

El Estado de México es la segunda entidad con más contagios y fallecimientos acumulados desde que inició la pandemia en el país; además, es de los estados con más casos activos, sin embargo, parece que los ciudadanos de la capital mexiquense no lo tomaron en cuenta para llevar a cabo un baile masivo.

Mientras el Edomex permanece en semáforo naranja, por lo que oficialmente aún están prohibidas grandes concentraciones de personas y hay alerta por riesgo de contagio fuerte, el músico de una de las bandas de regional mexicano que se presentaron en el evento expresó: “Al que le valga madre el coronavirus, que levante su cerveza”.

La pasada noche del 24 de octubre se llevó a cabo un evento musical en Toluca, donde al menos cinco agrupaciones convocaron a decenas de mexiquenses.

Y es que la celebración se volvió viral luego de que se compartieran videos e imágenes en redes sociales donde quedó evidencia de que varios de los asistentes no portaban cubrebocas ni guardaban sana distancia; no obstante, se divertían y bailaban en la colonia San Andrés Cuexcontitlán.

(Foto: @TolucalaBellaCd)

No conformes con eso, en otro video que circula en redes, los asistentes y los músicos que amenizaron el baile se burlaron del COVID-19, enfermedad que ha matado a ya casi 90,000 personas en México.

“Honestamente, ¿a quién le valió madres la pandemia y pisteó y pisteó?”, preguntó uno de los integrantes de otra banda que amenizó la fiesta, a lo que los asistentes respondieron levantando la mano.

Presuntamente, el evento fue organizado por la Cooperativa Primos González con motivo de su segundo aniversario y según fue anunciado al menos 10 días antes de que se llevara a cabo.

Sin embargo, el Presidente Municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, negó mediante un comunicado que la administración municipal otorgara permisos para que se realizara el evento, asegurando que se hizo en pleno desafío a la autoridad, por lo que habrá sanciones tanto para los organizadores, como para todos los involucrados.

(Foto: Tw/@TolucaGob)

“Fue un evento que se hizo en pleno desafío a la autoridad municipal va a haber sanciones para los organizadores, va a haber sanciones para todos aquellos que estuvieron involucrados, y si acaso hay personal de seguridad o de gobierno que no haya informado oportunamente al evento se van, nosotros no vamos a tolerar ninguna situación que vaya en detrimento de la salud de las personas… no hubo licencias, no hubo autorizaciones”, precisó.

Asimismo, señaló que investigará si hubo uno o varios servidores públicos municipales que se hubieran enterado de la celebración de ese baile y que no lo hubieran informado o no hubieran cumplido sus funciones, de ser así serán separados del cargo.

También, el Coordinador de Protección Civil, Hugo Antonio Espinosa, informó que después de conocer los videos sobre el baile, iniciaron un procedimiento ante la instancia facultada para sancionar económica y penalmente a quienes violaron la normatividad estatal de acuerdo al semáforo epidemiológico naranja, el cual al momento rige las actividades de la entidad.

De acuerdo con la información emitida por la Sala de Control de COVID-19 del Ayuntamiento local, San Andrés Cuexcontitlán cuenta con 36 defunciones y 167 contagios.

(Foto: Reuters/Henry Romero)

Y es que al último informe de la Ssa, México alcanzó los 901,268 casos positivos de coronavirus y 89,814 decesos causados por la enfermedad: 5,942 contagios y 643 muertes en las últimas 24 horas.

De manera que 48,350 (5%) pacientes presentaron síntomas en los últimos 14 días, lo cual representa a personas que potencialmente contribuyen a la transmisión del virus.

En ese sentido, la Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos activos , seguida de Nuevo León, luego Guanajuato, Estado de México, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Durango , Zacatecas y Yucatán.

