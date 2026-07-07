Cabeza de Vaca rechaza acusaciones de amenazas hechas por Santiago Nieto: “No somos iguales”

La confrontación entre Francisco García Cabeza de Vaca y Santiago Nieto suma un nuevo capítulo.

El enfrentamiento político y jurídico entre el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, volvió a escalar luego de que este último asegurara haber recibido amenazas del exmandatario.

En respuesta, García Cabeza de Vaca rechazó de manera categórica las acusaciones y afirmó que nunca ha amenazado a Santiago Nieto. A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, calificó de falsas las declaraciones del exfuncionario y anunció que instruyó a su equipo jurídico para emprender nuevas acciones legales en su contra.

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El exgobernador sostuvo que las afirmaciones de Nieto no solo carecen de sustento, sino que además fortalecen las denuncias e investigaciones que, según dijo, ya se desarrollan en Estados Unidos.

Declaraciones de Cabeza de Vaca.

El mensaje de Cabeza de Vaca contra el extitular de la UIF

En su publicación, García Cabeza de Vaca lanzó fuertes críticas contra Santiago Nieto, a quien acusó de haber fabricado expedientes y documentos durante su gestión al frente de la UIF para impulsar una persecución política en su contra.

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Asimismo, aseguró que fue Nieto quien presuntamente manipuló información y actuó por instrucciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para promover investigaciones relacionadas con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El exgobernador también cuestionó que Santiago Nieto justificara el viaje a España para asistir a la graduación de su hija argumentando riesgos para su seguridad, y calificó esa explicación como una muestra de privilegios y falta de ética.

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La confrontación entre Francisco García Cabeza de Vaca y Santiago Nieto suma un nuevo capítulo. Crédito: FGE Michoacán

Finalmente, reiteró que las acusaciones sobre supuestas amenazas de muerte son falsas y aseguró que estos señalamientos serán incorporados a las acciones legales que prepara su defensa.

Las declaraciones de Santiago Nieto reavivaron el conflicto

La respuesta de García Cabeza de Vaca ocurrió después de que Santiago Nieto explicara por qué realizó en línea su registro para participar en el proceso interno de Morena rumbo a Querétaro.

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El exdirector del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) explicó que se encontraba en España para asistir a la graduación de su hija, quien vive en ese país desde hace varios años debido, según afirmó, a amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante sus declaraciones también responsabilizó públicamente a Francisco García Cabeza de Vaca de haberlo amenazado, aunque no presentó detalles adicionales sobre esos señalamientos.

Nieto defendió su decisión de acompañar a su hija y sostuvo que su familia ha tenido que enfrentar consecuencias derivadas de su actividad en el servicio público, al asegurar que sus hijas no eligieron vivir bajo riesgos de seguridad.

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Un conflicto que comenzó con las investigaciones por presunto lavado de dinero

La confrontación entre ambos personajes tiene su origen en las investigaciones financieras iniciadas cuando Santiago Nieto encabezaba la UIF.

Entre los principales antecedentes destacan:

La UIF investigó una presunta red de operaciones con recursos de procedencia ilícita superior a 2,000 millones de pesos vinculada con Francisco García Cabeza de Vaca.

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La defensa del exgobernador sostiene que esas investigaciones fueron producto de una persecución política y acusa a Santiago Nieto de fabricar pruebas.

Santiago Nieto ha señalado recientemente que tanto grupos del crimen organizado como el exmandatario representan riesgos para su seguridad y la de su familia.

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García Cabeza de Vaca mantiene que todas las acusaciones en su contra forman parte de una estrategia política impulsada durante el sexenio anterior.

Persisten los procesos judiciales contra el exgobernador de Tamaulipas

La nueva confrontación ocurre apenas semanas después de otra resolución judicial relacionada con la familia de García Cabeza de Vaca.

A finales de mayo, un juez federal negó el amparo promovido por María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, madre del exgobernador, así como por dos empresas vinculadas con su familia, con lo que se mantuvo vigente el bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado originalmente por la UIF en 2021.

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De acuerdo con la resolución judicial, el aseguramiento de las cuentas busca impedir el movimiento de recursos mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, la defensa del exgobernador rechazó el fallo y sostuvo que contradice criterios previamente establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los requisitos para ordenar bloqueos financieros derivados de solicitudes de autoridades extranjeras.

En ese contexto, García Cabeza de Vaca acusó nuevamente una persecución política en su contra y afirmó que continuará utilizando las vías legales para responder tanto a las resoluciones judiciales como a las declaraciones públicas realizadas por Santiago Nieto, con quien mantiene uno de los enfrentamientos políticos y legales más prolongados de los últimos años.