“Lástima que no cuida a sus trabajadores”: el comentario de Denise Dresser tras el positivo a COVID-19 de Ricardo Salinas Pliego (Foto: Archivo)

Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano, fundador y presidente de Grupo Salinas, reveló a través de su Twitter oficial que le detectaron un positivo a la enfermedad COVID-19, por lo que inició su tratamiento médico para superar la enfermedad.

A través de las redes sociales, Pliego publicó una receta médica, aunque no su resultado positivo y aseguró que no tiene miedo, además de considerar que se trata de una enfermedad que “nos tiene que dar a todos”, por lo que recibió numerosas críticas.

“Con la novedad de que tengo #COVID19, así que a cuidarse y no tener miedo, como siempre lo dije... nos tiene que dar a todos y vamos a estar bien”, escribió en su cuenta de Twitter oficial.

Denise Dresser, periodista y líder de opinión, respondió al positivo de Salinas Pliego, asegurando que a diferencia suya, sus trabajadores fueron obligados a exponerse durante la pandemia, además de cuestionar si los empleados tuvieron el mismo acceso al servicio médico que el empresario.

“Ojalá se recupere. Lástima que no cuida a sus trabajadores, a quienes obliga a exponerse. Seguramente no tendrán acceso a tratamientos que usted recibirá. Decir que “nos tiene que dar a todos, vamos a estar bien” es una irresponsabilidad con la sociedad que le proveyó su fortuna”.

El empresario respondió a la crítica en tono de sarcasmo, pues le agradeció a la periodista sus “buenos deseos e intenciones”, además de contestar algunos comentarios de los seguidores de Dresser en su contra.

“Muchas gracias @DeniseDresserG por sus buenos deseos, seguro vamos a estar bien, que tenga una buena noche”, escribió.

El empresario dio a conocer que inició su tratamiento en una institución privada para combatir al coronavirus (Foto: Saúl López / Cuartoscuro)

Entre los cuestionamientos que recibió de los internautas, reclamaron que haya subido su receta médica con el fin de supuestamente presumir que puede pagar un tratamiento privado, mientras sus trabajadores fueron supuestamente obligados a trabajar en pandemia.

“¿Por qué sube una receta médica que no contiene resultados de su prueba, pero si nos pone la lista de medicamentos (que a su vez oculta) para hacer que? Enseñarnos que el puede pagar un tratamiento extenso y muy caro? TODOS tendremos ese mismo cuidado médico al parejo? No? No joda”, comentó el usuario @Adrianlrueste.

“¿Será un complot?”, respondió Ricardo Salinas Pliego.

Sin embargo, hubo también gente que defendió al empresario mexicano y aseguraron que trabajan en algunas de sus empresas y cuando les detectaron el COVID-19 tuvieron los cuidados necesarios, además de no haberse visto obligados a trabajar, hasta demostrar que estuvieran libres de COVID-19.

“Hablo como trabajador del grupo y le cuento, cuando me detectaron el COVID recibí todas las atenciones de Grupo Salinas y hasta que no les pude demostrar que era negativo, me dejaron regresar a laborar. No se vale generalizar, cuando guste le envío mis pruebas. Saludos”, informó.

Y otros, lo animaron a probar lo que hacen mexicanos que solamente tienen acceso a los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"Gracias por su valentía, Denise! Ojalá el Sr Ricardo hubiera ido al IMSS, a ver si seguía diciendo “así que a cuidarse y no tener miedo, como siempre lo dije... nos tiene que dar a todos y vamos a estar bien”, escribió el usuario @RenCabreraA1.

