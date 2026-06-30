El agua de jamaica que los mexicanos toman sin saber que reduce la presión arterial, según estudios

Una costumbre diaria podría estar aportando beneficios inesperados a quienes la incluyen en su dieta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos mexicanos consumen a diario agua de jamaica por su sabor y frescura.

La infusión de Hibiscus sabdariffa —nombre científico de la flor de jamaica— se investiga por su posible efecto sobre la presión arterial, con resultados que sugieren descensos moderados en personas con hipertensión, según publicaciones revisadas en revistas científicas y reportes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

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La Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud de México advierten que la hipertensión arterial representa uno de los mayores problemas de salud pública en el país.

Más de 15 millones de personas tienen diagnóstico confirmado, pero la mayoría no logra mantener su presión dentro de los rangos recomendados, incluso con tratamiento farmacológico y cambios en el estilo de vida.

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Estudios clínicos reportan disminución de presión arterial en hipertensos

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y la Universidad Nacional Autónoma de México han realizado estudios clínicos donde la infusión de flor de jamaica en dosis controladas reduce la presión arterial sistólica entre siete y once milímetros de mercurio y la diastólica entre tres y cuatro milímetros en personas con hipertensión leve o moderada.

Estos efectos se observan principalmente en quienes ya presentan presión elevada; en personas con presión normal el impacto es mínimo o nulo.

Ensayos similares publicados en revistas científicas y revisados por entidades como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos reportan resultados consistentes bajo condiciones controladas.

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Los especialistas advierten que los efectos pueden variar y dependen tanto de la dosis como de la forma de preparación.

Estudios del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y la UNAM muestran que la infusión de flor de jamaica puede reducir la presión arterial en personas con hipertensión leve o moderada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compuestos activos y mecanismos de acción propuestos

La infusión de Hibiscus sabdariffa contiene antocianinas, flavonoides y ácidos orgánicos.

Estos compuestos se relacionan con la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, el bloqueo de canales de calcio y la mayor eliminación renal de sodio.

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Son mecanismos que también están presentes en el funcionamiento de medicamentos antihipertensivos, aunque los especialistas subrayan que el consumo tradicional de la bebida no sustituye los tratamientos médicos recetados.

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán documenta que la flor de jamaica puede contribuir a la reducción de colesterol LDL y a proteger la función renal en personas con riesgos metabólicos elevados.

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La evidencia disponible sugiere un beneficio potencial, pero no reemplaza el control clínico ni la consulta médica.

La preparación tradicional puede reducir los beneficios

En México, la agua de jamaica se prepara frecuentemente con largas cocciones y grandes cantidades de azúcar.

El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud señalan que hervir la flor durante mucho tiempo destruye parte de los componentes activos, mientras que añadir azúcar eleva la carga calórica y glucémica.

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Para conservar los efectos potenciales, los especialistas recomiendan calentar el agua solo hasta el punto de ebullición, retirar del fuego, añadir los cálices secos y dejar reposar tapado entre 10 y 15 minutos.

También sugieren omitir el azúcar o sustituirla por edulcorantes no calóricos. La preparación adecuada es clave para preservar los posibles beneficios terapéuticos.

Pasos para preparar agua de jamaica correctamente y preservar sus propiedades saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y advertencias sobre su consumo

La mayoría de los estudios concluye que el consumo moderado de agua de jamaica es seguro para adultos sanos.

Sin embargo, investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y la Secretaría de Salud advierten sobre posibles interacciones con medicamentos antihipertensivos como captopril o diuréticos tiazídicos.

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El consumo excesivo o combinado con estos fármacos puede alterar la absorción y el efecto de los mismos.

Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan que las personas con diagnóstico de hipertensión consulten a su médico antes de incorporar grandes cantidades de infusión de jamaica a su dieta, especialmente si ya reciben tratamiento para controlar la presión arterial.

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Accesibilidad y recomendaciones para su integración en la dieta

La flor de jamaica es económica y está ampliamente disponible en México, lo que facilita su integración en la dieta diaria.

Su arraigo cultural favorece la adherencia a recomendaciones clínicas, siempre que se ajuste la preparación y se limite el consumo de azúcar.

La Secretaría de Salud sostiene que, bajo supervisión médica y como complemento a las medidas convencionales de control, el consumo de agua de jamaica puede aportar beneficios en etapas tempranas de la hipertensión o como parte de una estrategia integral de prevención.

La educación sobre su uso correcto sigue pendiente

El principal reto para potenciar los beneficios de la jamaica es la falta de información sobre su correcta preparación.

Las instituciones de salud insisten en la necesidad de campañas informativas para explicar cómo preparar la infusión y evitar el exceso de azúcar.

También recalcan la importancia de no suspender ni modificar tratamientos médicos sin orientación profesional.