“¿No los corruptos son Robles, Calderón y Fox?”: el deslinde de la diputada de Morena que confesó soborno de 20,000 pesos a juez

La diputada de Morena, Abelina López Rodríguez, confesó en la tribuna del pleno de la Cámara de Diputados haber sido participe de un acto de corrupción al entregar 20,000 pesos para solicitar un juicio abreviado en el estado de Guerrero; sin embargo, horas después intentó deslindarse por medio de un video en su cuenta de Twitter, en donde señaló a otros personajes de la política nacional.

En la grabación que subió a sus redes sociales puntualizó que sus palabras habían sido malinterpretadas y por ello la tacharon de corrupta. “¿Pero no los corruptos son Rosario Robles, Marta Sahagún, Carlos Salinas de Gortari, (Felipe) Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo?”, increpó.

También explicó que ella no entregó dinero a ninguna autoridad para que le ayudara a acelerar algún proceso: “Cuando a mí me dijo el conocido que le llevara la defensa, esos 20,000 pesos les dije que no los dieran, porque prefería irme a una herramienta legal”.

La legisladora resaltó que no dio dinero e incluso dijo que no está “acostumbrada a la corrupción”, como señalaron usuarios en redes sociales y sus opositores. “¿Dónde entonces está la corrupción? ¿Aquí o allá?, te pregunto, mi querido pueblo”, sentenció la diputada federal.

La diputada de Morena, Abelina López Rodríguez confiesa públicamente fue partícipe de un soborno (Video: Twitter@ggalarzamx)

Sin embargo, durante la sesión del martes, la legisladora calificó de cínicos a quienes acuden al recinto a hablar de honestidad y justicia, ya que “más bien, vinieron a hablar de pura barbaridad.”

“¿Dónde está la verdadera corrupción?, yo litigo, tuve que dar la módica cantidad de 20,000 pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado”, declaró López Rodríguez mientras era abucheada y recibía gritos de corrupta.

Cabe mencionar que un juicio abreviado es un acuerdo entre el abogados defensores, la víctima y el acusado para acelerar el proceso penal. Permite una condena de hasta 10 años de prisión

Por su parte, José Elías Lixa, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), solicitó que la participación de la legisladora fuera turnada al Comité de Ética, pues consideró la declaración como un acto de corrupción confesado en el pleno de la Cámara baja.

La diputada Abelina López Rodríguez acusó a sus compañeros de ser ignorantes. (Foto: Facebook Abelina López Rodríguez)

A modo de justificación, la diputada señaló que los corruptos fueron otros y que el evento que relató lo hizo durante la gestión de Enrique Peña Nieto: “Fue en el periodo de Peña Nieto, en el Ministerio Público federal de Acapulco, en el periodo de Peña Nieto, tuve que dar los 20,000 pesos para que solicitaran el juicio abreviado, fue en el periodo de Peña Nieto, los corruptos son ellos”.

Uno de los mayores problemas que ha expuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador es la corrupción. Según el mandatario, su administración va a “erradicarla” y “purificar la vida pública” para lograr el renacimiento del país.

“Avanzar más rápido, con más intensidad. Me molesta mucho enterarme de casos de corrupción. Todavía después de 19 meses estoy encontrando corrupción. Estaba podrido el régimen por completo. (…) Tengo mucho trabajo; es limpiar, limpiar y limpiar, pero no hay otra opción. Tenemos que erradicar la corrupción, purificar la vida pública, solo así se va a lograr el renacimiento de México”, expresó el mandatario durante la conferencia de prensa matutina del pasado 3 de julio.

A pesar de las declaraciones del presidente, la impunidad es un factor que obstaculiza el acceso a la justicia. Esto se hace evidente en los escándalos expuestos por medios de comunicación, que no logran alcanzar procesos legales. En este sentido, según un informe de Transparencia Mexicana detalló que en el país no se sancionó ningún caso por cohecho internacional entre 2016 y 2019.

