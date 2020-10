Robo de medicamentos oncológicos no generará desabasto: López-Gatell

Las autoridades mexicanas confirmaron recientemente el robo de 37,000 medicamentos oncológicos, lo que generó una gran preocupación en el país, sobre todo para los padres de niños con cáncer que desde antes de que llegara la pandemia por coronavirus a México, ya se manifestaban por la falta de fármacos para atender a los menores.

Durante la conferencia vespertina sobre el estado del COVID-19 en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no habrá desabasto de medicamentos inmediatamente, aunque si señaló que al gobierno le “llevara unas semanas reponerse del robo”.

Informó que las autoridades sanitarias se encuentran tranquilas porque existen otros seis laboratorios internacionales que fueron contratados para proveer los mismos productos, es decir, que el país cuenta con un surtimiento múltiple.

Por otro lado, detalló que el robo no tuvo lugar en una bodega gubernamental y que la empresa contratada tendrá que responder por el producto faltante.

No es una bodega de Cofepris, no es una bodega de la secretaría de salud, del ISSSTE, IMSS o de alguna institución pública (…). Es muy desfavorable, pero no le ocurrió un robo al gobierno, sí es producto comprado por el gobierno a un laboratorio privado