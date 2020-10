“Hemos ganado contra la corrupción”: Porfirio Muñoz Ledo se proclamó dirigente de Morena

Hemos ganado contra la corrupción: Porfirio Muñoz Ledo se proclama dirigente de Morena

Porfirio Muñoz Ledo, uno de los fuertes candidatos a la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional, se proclamó como victorioso en la contienda y a través de las redes sociales anunció sus compromisos para con el partido, a pesar de que fue declarado un empate técnico.

En un video compartido por su Twitter oficial, el político mexicano dio las gracias a todos los que brindaron apoyo a su movimiento, donde también era impulsado por Citlalli Hernández, quien resultó electa para ocupar el cargo de secretaria General en Morena.

Además, Muñoz Ledo arremetió en contra de sus contrincantes, a quienes tachó de “realizar prácticas peores que las del antiguo PRI”, y prometió que todo eso sería eliminado del partido, camino a regresarlo a los ideales originales del partido político.

“Gracias compañeras y compañeros, los militantes que me dieron la victoria, hemos ganado contra la corrupción, el abuso, la compra de votos. Estos, mis adversarios, hacen cosas peores que las del antiguo PRI. Como no nos dejaron aplicar las reglas del partido, abusaron como nadie ha abusado en mucho tiempo. Vamos a poner orden en el partido, vamos a prohibir estrictamente la corrupción, este va a ser un partido de militantes, no de cúpulas transgresoras de la moral”, dice en la grabación.

Muñoz Ledo añadió que ya ganó y que a partir del lunes asumirá la presidencia del partido (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, se comprometió a lograr que se transforme en un partido para todos, donde y no solamente para las élites, además de asegurar que se trata de un movimiento hecho por los jóvenes, quienes tienen todas las ganas de llevar el proyecto a mejor puerto.

“Verdaderamente tienen ansiedad, es un partido joven, del asenso social, un partido de todas las mujeres, de la igualdad sustantiva. El partido es fraterno, pero por lo mismo es enemigo de los abusos. Yo les ofrezco un partido que restaure la cuarta transformación. Vamos a ser un partido moderno, un partido digital, un partido de los jóvenes, sobre todo un partido justo. A eso me comprometo”, finalizó el candidato.

En una entrevista para El Universal, Muñoz Ledo añadió que ya ganó y que a partir del lunes asumirá la presidencia del partido.

Sin embargo, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) informó este viernes que los diputados Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado tuvieron un “empate técnico” en la encuesta nacional sobre la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Hemos ganado contra la corrupción”: Porfirio Muñoz Ledo se proclamó dirigente de Morena (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con el informe del instituto, Muñoz Ledo tuvo una estimación puntual de 25.34, mientras que Delgado Carrillo de 25.29. Si bien el político de 87 años de edad tuvo una ventaja de solo cinco centésimas, la consejera electoral, Beatriz Zavala Pérez, señaló que no hay una forma de afirmar una ventaja significativa.

En este sentido, el instituto recomendó que ante el empate se deberá realizar una nueva encuesta con otro método, lo que significaría la tercera en este rubro.

Por otra parte, a través de redes sociales, el INE confirmó que la senadora Citlalli Hernández será la nueva Secretaría General del partido Movimiento Regeneración Nacional; la encuesta sobre las candidaturas arrojó que obtuvo una estimación de 21.44.

Según la información que el INE compartió, Karla Díaz y Blanca Jiménez fueron quienes más se acercaron a Hernández con una estimación puntual de 13.69 y 10.86, respectivamente.

