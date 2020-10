“No pueden ni de broma decirse esas cosas”: Sheinbaum calificó de “violento” y “discriminatorio” el lenguaje de integrantes de FRENAAA durante su protesta

Foto: Tw/@Claudiashien

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como “violento” y “discriminatorio” el lenguaje de los integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) que se movilizaron el sábado y que se mantienen en plantón en el Zócalo Capitalino.

Al ser cuestionada por el número estimado de integrantes del grupo opositor que asistió a la protesta, la mandataria expresó que no quería entrar en debate, pero lo que consideró importante resaltar fue el clima en el que se presentó dicho movimiento.

"Es inaceptable que haya declaraciones de que se va a quemar vivo a todo militante de Morena o algunas de las declaraciones que hubo durante la marcha que son de la utilización del peor lenguaje discriminatorio y violento que se pueda haber oído.

Todo mundo tenemos derecho a disentir (...) pero no puede ni de broma decirse esas cosas porque luego se acusa de autoritarismo cuando en realidad el lenguaje autoritario viene de otro lado (...) No me parece que sea un lenguaje que busque llamar a la reflexión o al debate", enfatizó.

Respecto a la ampliación del plantón en la plancha del Zócalo, la mandataria capitalina pidió nuevamente que primero ocuparan las casas de campaña instaladas “porque es bien fácil poner un montón de tienditas y decir que son muchas personas”.

Llamó a que si los integrantes del grupo opositor van a poner tiendas de campaña, que por lo menos las ocupen.

“O a lo mejor es un performance, también se vale, pero es distinto decir que es un plantón a que es un performance”.

En ese sentido expresó que había muchos simpatizantes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con lo que informó que el día de ayer un grupo de ellos que también marcharon a favor de su administración, por lo que se buscó que no hubiera ninguna confrontación con FRENAAA.

Cabe señalar que en días anteriores, Sheinbaum Pardo y su equipo habían solicitado que los campamentos de avenida Juárez fueran retirados y que mejor ocuparan el Zócalo.

“Les planteábamos que las que tienen justo ahí en Juárez, en realidad se quedan muy, muy poquita gente. Entonces, les hacíamos el planteamiento de que en todo caso se fueran todos al Zócalo. Si no lo deciden hacer así, pues se seguirán quedando esa parte de las casas de campaña ahí donde están”, apuntó.

Esta mañana el primer mandatario presumió durante su conferencia de prensa la encuesta del periódico El Financiero, la cual indica que su gobierno tiene un 62% de aprobación; y sugirió a los del FRENAAA “echarle ganas, porque todavía les falta”.

“Tenemos que ayudar a los de FRENAAA, a que le echen ganas porque todavía les falta”, dijo irónico el mandatario mexicano.

“Entonces los de FRENAAA tienen que echarle ganas, porque a este paso van a estar aquí hasta el 2022, nada más que se vengan a dormir los dirigentes, porque nada más están ahí las carpas”, reiteró.

Por otro lado, el fin de semana también hubo polémica con Webcams de México, ya que la acusaron de manipular las imágenes de sus cámaras, a tal punto que hay quienes han llamado “vendidos” y “mentirosos” a los encargados de hacer las transmisiones en línea, ya que aseguran que no se muestra la verdadera cantidad de gente que ingresó a la plancha.

Nicola Rustichelli, creador y director de la plataforma, dio una entrevista a W Radio, para el programa “Así las Cosas”, donde explicó que cuando llega a haber eventos masivos de este tipo, la página llega a saturarse.

“El sábado hubo interés extraordinario para ver lo que estaba pasando en el Zócalo y en contemporánea, estaban dando transmisiones en vivo desde el Caribe con la tormenta tropical Gamma, entonces muchísima gente más de lo normal intentó entrar a la página y la página sufrió”, aclaró.

Por ello solicitaron a los espectadores consultar la webcam en vivo en el canal de YouTube, pero ahí empezaron a decir que los habían censurado y que la imagen no se estaba proyectando en vivo, sino que era de otros días.

