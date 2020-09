Felipe Calderón admitió en 2011 que guerra contra las drogas es imposible de ganar, reveló ex funcionario británico

Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles para luchar contra el narcotráfico (Foto: Archivo)

Felipe Calderón Hinojosa admitió en 2011 que la guerra contra la drogas que encabezó desde 2006 en su sexenio era imposible de ganar, reveló un ex funcionario británico a quien el presidente mexicano le hizo ese comentario cuando visitó el país.

“Me dijo: '¿Crees que alguna vez habrá una venta regulada de drogas en Gran Bretaña o Estados Unidos? Porque he llegado a la conclusión‘- y recuerdo que lo dijo con tanto patetismo -’ que hemos pasado años tratando de librar esta guerra contra las drogas que es imposible de ganar”, dijo Nick Clegg, quien en ese año era el viceprimer ministro de Reino Unido, a Vice News según una publicación este miércoles.

"Nunca ganarás a menos que puedas eliminar la criminalidad avanzando hacia la regulación de las drogas ", añadió Calderón en su charla privada de entonces con Clegg, quien ahora es el principal funcionario de relaciones públicas de Facebook y representante de la Comisión Global de Políticas de Drogas.

El ex presidente Calderón no negó haber hecho los comentarios a Clegg, en un escrito a Vice News. Añadió que duran un tiempo considerable había planteado una posible legalización como una solución a los problemas relacionados con la violencia vinculada por las drogas, pero que no estaba seguro al respecto.

“(Me) causó una gran impresión”, dijo Clegg.

Información en desarrollo

