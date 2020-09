“Otra transa”: López Obrador destapó compra irregular de playa en Sinaloa durante el gobierno de Calderón

Durante su conferencia matutina, López Obrador habló sobre otra "transa" del gobierno de Felipe Calderón. (Foto: Presidencia de México)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a hacer señalamientos sobre el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, y explicó “otra transa” ocurrida durante ese sexenio.

López Obrador mencionó el caso de la compra millonaria de un terreno en Sinaloa, a la orilla del mar en el Océano Pacífico, casi en los límites con el estado de Nayarit. Un rancho que era propiedad del ex gobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, quien fue el principal beneficiado con la transacción.

“Le compraron el rancho al finado Toledo Corro, todavía estaba en ese entonces vivo, porque iban a llevar a cabo un desarrollo turístico. Entonces pagaron como 100 millones de dólares por el terreno”, señaló el presidente.

La adquisición del rancho del ex gobernador sería supuestamente destinada para la creación del Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu, desarrollado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), pero esa promesa de la administración calderonista no se cumplió, y el terreno está actualmente abandonado.

López Obrador y Calderón han sostenido un enfrentamiento público haciéndose constantes señalamientos entre sí.

López Obrador cuestionó también la ubicación poco estratégica del terreno adquirido por el gobierno de Calderón, y señaló que hubiera resultado mejor invertir cerca del aeropuerto de Mazatlán, para desarrollar turísticamente esa zona, a la que llega muchísimo turismo.

“Este terreno está allá refundido... no sé cómo compran un terreno así. El caso es que heredamos ese terreno y no hay quien quiera comprarlo, y si se vende pues ya no nos van a pagar lo que costó, los alrededor de 100 millones de dólares”, lamentó el presidente.

López Obrador señaló que el responsable del desfalco fue el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que en ese entonces era Mario Gómez Mont, hermano del secretario de Gobernación calderonista Fernando Gómez Mont. Apuntó también que estos importantes abogados pudieron haberse enriquecido a partir de su “influyentismo”.

El tema surgió durante la habitual conferencia matutina del presidente López Obrador, en la que le preguntaron sobre la situación del favoritismo en las concesiones de playas y su privatización, a lo que el presidente señaló que esa cuestión está relacionada con la gestión de los ex presidentes.

Cabe recordar que recientemente promovió una petición para que se analice en el Congreso la realización de una consulta popular sobre el enjuiciamiento de cinco ex presidentes, entre ellos el propio Felipe Calderón.

También el ex presidente Vicente Fox resultó aludido por un caso de venta irregular de terrenos de playa durante su sexenio.

“Vamos a hacer las auditorías, pero han habido muchísimos abusos en todos los terrenos de playa”, señaló López Obrador durante su conferencia matutina, y aprovechó para mencionar otro caso de irregularidades, esta vez durante el sexenio del ex presidente Vicente Fox Quesada.

“Vendieron también ahí cerca del aeropuerto de Cancún, no sé, 100 o 200 hectáreas, me acuerdo, eso fue en el gobierno de Vicente Fox, a 70 pesos el metro cuadrado... ni lo que cuesta la alfombra, 70 pesos… de Fonatur, precisamente. Entonces yo creo que la gente ya no quiere eso”, apuntó López Obrador.

Respecto a esto, documentos del registro público de la propiedad, fechados en el año 2004, confirman que durante el gobierno de Fox se vendió un terreno de 377 hectáreas sobre el bulevar Kukulkán, estratégicamente ubicado a diez minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Esta transacción irregular benefició a la empresa privada Riviera Cancún Golf & Resorts, que adquirió el terreno a un precio de apenas 71 pesos el metro, muy por debajo de su valor comercial real, que en ese entonces era de alrededor de mil 500 pesos el metro.

